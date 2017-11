Alapjogtiprás és kicsinyes plakátbosszú

Kicsinyes bosszúk és próbálkozások, amelyeknek célja ellehetetleníteni a kormányétól eltérő nézeteket – erről beszélt lapunknak Magyar György ügyvéd azzal kapcsolatban, hogy ezekben a hetekben a fővárosi kerületi képviselő-testületek sorra fogadják el a reklámberendezésekre is kivetett építményadóról szóló rendeletek módosításait. A legtöbb városrészben a maximális, azaz a négyzetméterenkénti 12 ezer forintos terhet szabják ki, amelyből eltérő bevételre tesznek szert az önkormányzatok. A legnagyobb haszonnal a XIII. kerületben számol az egyébként MSZP-s vezetés: évente 70 milliót remélnek 5700 négyzetméternyi reklámfelület után a plakáttartó berendezések és hirdetőoszlopok tulajdonosaitól. Óbudán, ahol van egy alacsonyabb, kilencezer forintos reklámadósáv is, csak 10-15 millióra becsülik a többletbevételt. Józsefvárosban viszont a legmagasabb adótétel is legfeljebb 2,1 milliót hoz majd a konyhára.

– A mai hatalom és az uralkodó osztály képviselői nem tűrik el, hogy velük nem egyező nézetek, vélemények és kritikák jelenjenek meg a közterületeken. Ezeket minden eszközzel megpróbálják kiirtani, és ellehetetleníteni a megjelentetésüket. Természetesen törvényes az adókivetés, ugyanakkor egyértelműen diszkriminatív – hangsúlyozta Magyar György.

Az ügyvéd álláspontját tovább erősítette az a pénteki esemény, amikor Budaörsön rendőri kísérettel egy kormányhivatali dolgozó útmutatásával festették le a Jobbik plakátját. – A cenzori akció éppen a helyi polgármesteri hivatal épülete előtt történt – írta Facebook-oldalán Wittinghoff Tamás, a Pest megyei település polgármestere. A volt SZDSZ-es, ma független polgármester szerint elég nagy a távolság a nevezett párt és az ő nézetei között, és ami történt, az a „legócskább komcsi időszakot” idézi.

– Ez az eset is csak azt bizonyítja, minden eszközzel el akarják lehetetleníteni a nekik nem tetsző vélemények megjelenését. Ez a jogalkalmazás és jogalkotás Alkotmánybíróságért kiált, mert a véleményszabadság korlátozását jelenti. A véleménynyilvánítás szabadsága pedig alapjog az alaptörvény és az európai emberi jogi egyezmények szerint is – hangsúlyozta Magyar György. Az ügyvéd többi plakáteltávolítós ügyhöz hasonlóan jogszerűtlennek tartja, hogy megfordították az alapeljárást, előbb van végrehajtás, s csak aztán jogvita. Magyar egyébként úgy tudja: az óriásplakátok eltávolítása ügyében már megszülettek az első utólagos közigazgatási határozatok, és több bírósági keresetet már be is adtak az érintett társaságok jogi képviselői.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.11.