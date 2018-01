Áldatlan állapot a Szent Imre-kórház sürgősségijén

Hatalmas zsúfoltság volt január 3-án a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sürgősségi osztályán. Több mint száz beteg és mindössze néhány orvos. Az intézmény sürgősségi osztályán uralkodó áldatlan állapotról nemrég Adamkó Péter ismert barlangász, barlangi mentő egy posztot tett közzé a Facebookon, melyre az Index hívta fel a figyelmet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Miután Adamkó felesége a munkahelyén rosszul lett, a mentők a Szent Imre sürgősségijére szállították, ahol az adatfelvételen kívül órákig semmi sem történt vele. Az ismert barlangász azt írta: felesége gerincfájdalmakkal órákig ácsorgott a folyosón, „százkét társával együtt: ennyit számoltak össze az ott lévők kínjukban”.

Adamkó később ért a helyszínre, mint írta, a látvány megdöbbentő volt. Emberek tömege állt a folyósokon. Volt vagy tíz tologatható, hatalmas kórházi ágy rajta eszméletlen vagy félig-meddig eszméletnél lévő emberekkel, Adamkó szerint nem túlzás, hogy haldoklóval.

A barlangász ugyan nem tudta pontosan, hány orvos lehetett szolgálatban, de szerinte háromnál nem több, ezek közül kettő biztos, hogy még rezidens volt. Kiszolgáló személyzet, aki a folyosón futkosott, maximum tíz – tette hozzá. Feleségét pedig polifoamra fektette a kórház padlóján, mert már nem bírt állni, majd a földön fekve adták be neki az infúziót. Összesen kilenc órát töltöttek a váróban, néhány zacskó ropival.

Az Index megkeresésére a kórház közölte: a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sürgősségi osztályán a betegforgalom az elmúlt napokban rendkívül mód megnövekedett. Az osztályon dolgozó orvosok az elmúlt két nap alatt 231 esetet láttak el, melyek több mint fele az esti órákban érkezett. Megfeszített munkával, szorosan együttműködve a kórház többi osztálynak orvosaival és ápolóival, minden egyes beteget elláttak – fűzték hozzá.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Azt is hangsúlyozták, hogy a betegek behívása, vizsgálata a triage vagyis osztályozó vizsgálat után történik. Azok az esetek, amelyek azonnali ellátást igényelnek, minden esetben prioritást élveznek. A sürgősségi osztályra szállítják az alkohol- és drogproblémákkal behozott embereket is, akik nagy kapacitást kötnek le, ezzel is megnehezítve a megnövekedett betegforgalom ellátását – derült ki a válaszból.