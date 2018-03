Alföldi már egy étteremben sem tarthat előadást Zalaegerszegen

Négy napja derült ki, hogy felsőbb fideszes utasításra nem tarthat előadást Alföldi Róbert a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, az Index szerint Vigh László fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselő lépett közbe.

A színész-rendező most arról számolt be, hogy egy civil szervezésű fellépését is ellehetetlenítették a városban.

Alföldit városi tisztelői egy étterembe hívták volna el, hogy ott hangsúlyozottan politikamentes beszélgetést folytassanak vele, majd meghallgassák előadását.

„Boldog voltam. Felemelő volt, és végtelenül elegáns és nagyon kulturált és emberi és okos és reménykeltő, hogy igen, lehet így. Így is lehet. Hogy tudják az emberek, hogy hogyan kell. És megteszik. Tényleg boldog voltam. És mindenkinek azt mondtam, hogy lám, ebből a rémisztő és nevetséges és szánalmas hatalmi túlkapásból milyen felemelő történet kerekedett. És ma kaptam egy levelet.

Hogy nincs olyan hely Zalaegerszegen, amit bérbe mernének adni, hogy megtartsák az eseményt. Sem szálloda, sem étterem, sem télikert, sem semmilyen nagyobb helyiség. Mert félnek, mert megfenyegették őket, mert nem merik. Hogy nincs olyan ember Zalaegerszegen, aki moderálná a beszélgetést velem, mert félti a munkáját, mert szóltak neki, hogy jól gondolja meg, hogy akarja-e még a munkáját” –

írta Facebook-oldalán szombaton a Nemzeti Színház korábbi igazgatója.

Lapunk úgy tudja, hogy a színészt eredetileg egy étteremben látták volna vendégül, ahol a tulaj – egy városi középvezető – előzetesen igent mondott már a programra: megvolt az előadás március 24-ei időpontja, nyomdába kerültek a meghívók, a meghirdetett jegyek nyolcvan százaléka el is kelt. Pénteken tisztázták volna az előadás részleteit a hely vezetőjével, aki azonban állítólag gorombán, magából kikelve letiltotta az Alföldivel tervezett beszélgetést. Állítólag ebben az esetben is a városvezetés szintjénél magasabb helyről érkezett a tiltó utasítás.

A civil szervezők kapkodva megpróbáltak más vendéglátóhelyeket, szállodákat is megkeresni, de értesüléseink szerint mindenütt falakba ütköztek. Ettől függetlenül egy későbbi időpontban újra megpróbálkoznak majd Alföldi Róbert vendégül látásával.