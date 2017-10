Alföldi Róbert: Fasisztoid irányba mennek a dolgok

Rendes fasisztoid irányba mennek a dolgok az országban - véli Alföldi Róbert, aki szerint a Soros-kampány egyértelműen az antiszemita érzésekre játszik rá. A rendezővel legújabb darabja, A félelem megeszi a lelket című Werner Fassbinder film színpadi adaptációja kapcsán készített interjút az azonnali.hu.

Alföldi a lap kérdésére megerősítette, fontos és aktuális volt számára, hogy a Fassbinder-film hőse egy arab bevándorló, akit félelemmel és idegenkedéssel fogadnak a hetvenes évek német társadalmában. A bemutatót viszont nem tudatos utalásként időzítette az újabb nemzeti konzultáció idejére a rendező és Kultúrbrigád társulata, hiszen „Mindig lenne valamiért pikantériája az egyenes beszédnek.”

Alföldi Róbert szerint a Soros-plakátok stílusa, megszólalásmódja, ebben az országban kifizetődőnek számít. „Amikor a korábbi Soros-plakátok voltak, azokra ugyanazokat az üzeneteket írták, mint a harmincas évek Budapestjén. És mivel közelít a választás, ez most még jobban fel lett habosítva. Nem csak plakátok vannak, hanem már mindenhol Soros van, mindenhol Sorost látják. De nem ez a probléma. A probléma az, ami ebből következik” - mondta Alföldi, aki a következményt az őcsényi zűrzavarban, pánikban látja.

Alföldi kérdésre válaszolva arra is kitért, hogy miért nem ment be sokáig a Hír TV-hez: bár a csatornánál érzése szerint gyalázták és sértegették őt, nincs benne sértettség. Úgy látja viszont, hogy a televízió nem valamilyen értékválság és a korábbi hibák felismerése miatt változott meg, hanem azért, mert „a tulaj kiesett a pikszisből.” Alföldi hozzátette, ettől függetlenül még így is vállalna egy Hír TV-s beszélgetést, „de annak megvan az ára.”

A Jobbikról továbbra is negatív véleménnyel van a rendező, de az elmúlt abszurdnak tartja, hogy „egy kvázi törvényesen működő pártot” betiltanának, mert a kormány ellenfele.

Az interjút ide kattintva olvashatják el teljes terjedelmében.