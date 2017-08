Alig nő az állomány, belefullad a túlórákba a rendőrség

Óriási leterheltség alatt áll a magyar rendőrség: összesen 1,68 millióval több túlórát teljesített 2017 első félévében a hivatásos állomány, mint a menekültválság kezdetén, azaz 2015 első félévében. Így az egy rendőrre jutó túlórák száma elképesztő mértékben, két év alatt 87,5-ről 131,9-re nőtt – derült ki Pintér Sándor belügyminiszter Demeter Márta független parlamenti képviselőnek adott írásbeli válaszából. Az adatok szerint a 2015–2017 közötti időszakban 30 328-ról 32 870-re nőtt a rendőrök létszáma. A növekedés tavaly volt a legnagyobb, egy év alatt 1678 új egyenruhás került a testületbe. Idén nyárra pedig újabb 856 fővel bővült az állomány, döntő részben az országos toborzási kampány után határvadászként felvettekkel (az Országos Rendőr-főkapitányság tavalyi adatai szerint 2016 őszén 629-en felvételiztek határvadásznak). Azonban mindez kevésnek bizonyult. Az illegális határátlépők feltartóztatására kivezényelt rendőri állomány növekedésével párhuzamosan hatalmas ütemben nőtt a túlórák száma. Jellemző adat, hogy míg 2014-ben (amikor még főképpen koszovói albánokból került ki a határsértők többsége) összesen 5,53 millió órányi túlórát teljesítettek a rendőrök, addig 2016-ban már 8,44 milliót.

A túlórák növekedésével drasztikusan nőttek a költségek is. 2014-ben még csak 7,53 milliárd forint ment el a hivatásos állomány túlszolgálatára, az összeg 2015-ben 13,47 milliárdra ugrott, majd 2016-ban pedig csúcsot döntve, 16,57 milliárdnál állt meg. Csak az idei év első felében már 11,1 milliárd forintnál, azaz 4,33 millió túlóránál tartunk. Pedig a Bakondi György miniszterelnöki tanácsadó által múlt héten közölt, legfrissebb adatok szerint az illegális határátlépési kísérletek, illetve a menedékkérők száma is drasztikusan visszaesett 2015–2016-hoz képest. Míg 2015-ben több mint 177 ezren nyújtottak be menedékkérelmet, addig 2016-ban 29 432-en, 2017-ben pedig mindössze 2226-an.

Úgy tűnik, a létszámhiányon nem segített érdemben a 2015-ben elindult bérfejlesztés, vagyis nem vált vonzóbbá a rendvédelmi pálya. Abban az évben 15-30 százalék közötti bruttó béremelés történt, azóta minden január 1-én 5 százalékos 2019-ig. A féléves határvadász-képzésben részt vevők állományba kerülésük után havi bruttó 220-300 ezer forintos alapilletményre számíthatnak.

A számokból az látszik, hogy a propagandaérdek továbbra is előnyt élvez a közrendvédelmi feladatokkal szemben – mondta lapunknak Demeter Márta. A képviselő szerint átlagosan plusz egy hónap munkája van a hivatásos állománynak. Hiába emelkedik a létszám, ez az alapfeladatok rovására megy, hogy az ország több pontjáról kell rendőröket vezényelni a határra. Demeter szerint a kifizetéseknél az látszik, hogy nagyon sokan inkább pénzben váltják meg a túlszolgálatot.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.09.