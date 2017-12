Állami pénzek után csalás miatt per jöhet

Befejezte a nyomozást, és költségvetési csalás miatt vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) annak a főként vagyonvédelemmel foglalkozó cégnek az ügyében, amely egyebek közt csaknem 8,5 millió forintért őrizte a 2016-os érettségi-feladatlapokat és azok javítási útmutatóit – értesült lapunk. Azt, hogy a feladatlapokat a T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi Zrt.-re bízta az Oktatási Hivatal, azért volt különösen pikáns, mert – mint megtudtuk – a szerződéskötés idején már javában zajlott a nyomozás a társaságnál.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Fővárosi Főügyészség úgy tájékoztatott, az adóhivatal több mint harminc gyanúsított esetében javasolt vádemelést, ám az érdemi döntés egyelőre nem született meg az ügyben. Nyomozás ide vagy oda, a T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi Zrt. az utóbbi években számos közpénzből működő intézménytől is kapott megbízásokat. Tavaly például a Budapesti Temetkezési Intézet 255 millió forintos megbízása mellett az állami vasúttársaság 60 millió forintos és a Szépművészeti Múzeum 95 millió forintos megbízását is elnyerték. A vagyonvédelem mellett takarítással is foglalkozó vállalkozás nettó árbevétele 2011 óta minden évben 2 milliárd forint felett volt, 2014-ben pedig ennél is jobb eredményt értek el, ugyanis több mint 3 milliárd fölé emelkedett ez az összeg. Így a mérleg szerinti eredményük a 2013-as közel 40 millió forinthoz képest több mint 60 millióra emelkedett.

A cég neve egyébként az Átlátszó.hu-nak adott egyik interjúban is felmerült. A portálnak nyilatkozott egy férfi, akit sikkasztás miatt ítéltek el, miután információkat adott a hatóságoknak egy járulékcsaló bandáról, amely milliárdos kárt okozott. A rejtélyes interjúból kiderült, a férfi úgy vélte, hogy emögött az a vagyonvédelemmel foglalkozó milliárdos vállalkozás állhat, az ő alvállalkozóikat „nyomta fel” a hatóságoknál. Az érintett cég a T.O.M Controll 2001 Zrt. – Egy olyan bűnözői csoportnak dolgoztam, amely több éve számlákat gyárt, emellett nem fizetik a dolgozók után a járulékokat – állította a férfi.

K. Attila olyan dolgokról is beszámolt, hogy a csoport egy szlovákiai bankfiókban mossa a pénzeket, és „közvetlen kapcsolatban áll a T.O.M. Controll céggel is”. Mint mondta, azért folyhatott a járulékcsalás minden következmény nélkül, mert az említett társaságok „vezetői befolyásos emberek, akiknek mindent szabad”, többek között rendőrtisztekkel is kapcsolatban állnak. – Van összekötő az adóhatóság osztályvezetőivel, akik pénzt kapnak azért, hogy segítenek – állította a férfi az Átlátszó.hu-nak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.04.