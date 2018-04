Állítólag puskalövéssel indult a választás a somogyi faluban

Rinyabesenyőben reggel hat óra után pár perccel csend van és nyugalom. A templom zárva, a szavazóhelyiség nyitva, amióta viszont Marika néni meghalt, a kocsma nem nyit ki. A települést túlnyomórészt cigányok lakják egyébként, és azt mesélik, nemigen isznak, ki-ki otthon poharazgat csak párszor, magában.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Rinyabesenyő eldugott falu, helyben csak közmunka akad, aki mást szeretne, annak a közeli Nagyatádra kell utaznia. Azt kérdezem a korán kelőktől, szerintük ki fog ma nyerni. Közülük mindenki a kormánypártra teszi az ×-et – mondják egységesen. Az egyik srác azt is hozzáteszi, hogy mert meg is mondták nekik. – Ki mondta meg? – kérdezgetem tovább – erre annyit mond, hogy „hát a tévé”. – Lesznek stadionok, meg minden – folytatja, de amikor azt kérdezem, hogy itt is, Rinyabesenyőben, arra már csak mosolyog, azt nem hiszi. Beszélgetőtársam öccse azt mondja, a Fidesz megvédi a magyarokat, míg a többiek csak bontanák a kerítést. A tévében hallotta ő is, errefelé így tájékozódnak.

A bátyja veszi vissza a szót, és megjegyzi, hogy a település nyugodt, nincsenek nagyobb balhék errefelé, majd félvállról megjegyzi, hogy tegnap összeszaladt azért a falu, amikor lőttek egyet a falu elején. Nem tudják, ki lehetett, mert rögtön elhajtott.

Pál nem messze lakik a helyszíntől ahol lövés dördült. Azt mondja, az a cigány, aki akar dolgozni, megtalálja a helyét különböző építkezéseken. De a legnehezebb munkát csináltatják velük Fotó: Röhrig Dániel

Pál is megerősíti, amit a srácoktól halottam, a testvére hívta ki a rendőrséget. Gáborék, amikor hallották a lövést, kiszaladtak az utcára, és annyit láttak csak, hogy egy ember hátradobja a puskáját, aztán beugrik a terepjáróba. Gábor szerint volt vele még valaki, tehát ketten lehettek. Amikor azt kérdezem, mi lehetett szerinte a lövés oka, azt mondja biztosan vadászok voltak. Kóbor kutyát lőttek, vagy túl sokat ittak, de azért mégsem kellene a házak között lövöldözni, ezért is hívta a rendőröket.

Kérdésünkre Bakó Zsuzsanna, a Somogy megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette a bejelentést. A következő közleményt juttatta el lapunkhoz: "A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságra 2018. április 7-én Rinyabesenyő településre vonatkozóan valóban érkezett egy lövésre utaló bejelentés, amivel kapcsolatban a rendőrség részletes adatgyűjtést végzett. Az adatgyűjtés megállapította, hogy sem bűncselekményre, sem szabálysértésre utaló körülmény nem merült fel." Így az ügyben nyomozás sem indult.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Gábor hívta a rendőrséget, ő volt fül- és szemtanú Fotó: Röhrig Dániel

Gáborral szót váltunk a politikáról, és kiderül, ő is kormánypárti. Szavazna az ellenzékre is, ha össze tudnának fogni. Gábor a helyi cigány önkormányzat elnöke, fontos véleményformáló a faluban. Azt mondja, nem megy nekik jobban, igaz, a fizetéseik emelkedtek, de ezzel együtt a kenyér ára is. Inkább legyek szegény, tudva hogy meglopnak, csalnak és hazudnak, mint félve lépjek ki az utcára. Kérdezem, hogy attól nem tart-e, hogy a Fidesz retorikájában egyszer csak ők, a cigányok lesznek az új ellenségkép? – Ha így lesz– vonja meg a vállát –, leváltjuk majd őket, hiszen sokan vagyunk.