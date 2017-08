Alstom-ügy: csőbe húzták Budai Gyulát

Budai Gyula: Tarlós 2011 óta tud az Alstom-ügyről, mégsem tett feljelentést – ezzel a címmel jelent meg az ATV internetes oldalán a korábbi elszámoltatási és korrupcióellenes kormánybiztossal előző este, az Egyenes beszéd című műsorban készült interjú. A portál beharangozójában a fideszes politikus a 2-es és a 4-es metró szerelvényeinek 2006-os beszerzéséről azt állította: jelentést készített az előnytelen szerződésekről 2011-ben, ám Tarlós István ennek ellenére sem tett jogi lépéseket az ügyben. A főváros vezetője igencsak meglepődött, amikor lapunk az elhangzottakról érdeklődött. Tarlós István megjegyezte, Budai Gyula legalább a Magyar Nemzet Alstom-ügyről szóló korábbi írásait elolvashatta volna, akkor ugyanis megtudhatta volna, hogy főpolgármesterként – akkori helyettesével közösen – már 2011. január 17-én feljelentést tett az Alstom-ügyben.

Ez a nyomozás ráadásul azóta is tart. Alig egy hete számoltunk be arról, hogy a Legfőbb Ügyészség négy hónappal – december 3-ig – meghosszabbította az Alstom-ügy hetedik éve tartó nyomozásának határidejét. Az ügyben továbbra is két embert gyanúsítanak, egy harmadik ellen pedig nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, de egyikük sem közszereplő. A 2-es és a 4-es metróvonalra 2006-ban kötött 65 milliárd forintos szerződés ügyében egyébként 2011-ben rendeltek el nyomozást, amit a Központi Nyomozó Főügyészség folytat. A nyomozás vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés és más bűncselekmények miatt zajlik. A 4-es metró 406 milliárdos beruházásának szerződéseit a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja. Az ügyben Lázár János kancelláriaminiszter januárban tett feljelentést a Csalás Elleni Európai Hivatal (OLAF) elmarasztaló értékelése alapján.

Az ellentmondások miatt megkerestük Budai Gyulát is, aki kijelentette, ő nem támadta Tarlós Istvánt. – Az interjúban is azt mondtam, hogy az említett – 2011 elején elkészült – jelentést személyesen adtam át a főpolgármesternek. Aztán, hogy annak mi lett a sorsa, azt már nem tudom. Engem nem tájékoztattak, az eseményeket nem követtem – válaszolta a kérdésünkre a politikus, aki szerint rosszul idézhették a szavait.

Az ATV riportere, Kárász Róbert valóban többször megjegyezte, hogy a főváros nem tett feljelentést Alstom-ügyben, de a jogász végzettségű Budai ettől függetlenül is tett érdekes kijelentéseket. Az OLAF-jelentésre hivatkozva például azt mondta, hogy „a metróberuházás harmadát ellopták”. Ilyet a dokumentum nem állít, mint ahogy azt sem, amit Budai nemrég mondott: „a kenőpénzek az MSZP és az SZDSZ kasszájába kerültek”.

A volt elszámoltatási kormánybiztos az Alstom-ügyről legutóbb idén májusban beszélt az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt, ám a 4-es metró ügyéről – mint mondta – ő is csak a sajtóból értesül. Azt is leszögezte, hogy Medgyessy Péter egykori miniszterelnök szerepével nem foglalkozott, az ATV műsorában most mégis azt ecsetelte, hogy a volt kormányfő „feleségéhez köthető tanácsadó cég kapott az Alstomtól 600 ezer eurót”. Budai Gyula a brit hatóságokra hivatkozva úgy fogalmazott: 2,3 millió euró kenőpénz „vándorolt magyar politikusokhoz”, ám utóbbit az OLAF-jelentés meg sem említi.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.11.