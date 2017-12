Álszentül bírálja Karácsony Gergelyt fideszes helyettese

„Üres az MSZP miniszterelnök-jelöltségét elvállaló Karácsony Gergely által vezetett Zugló kasszája” – kezdi a cikkét a Magyar Idők.

Rozgonyi Zoltán alpolgármester szerint „igen nagy kockázatot jelent Zugló számára az, hogy Karácsony Gergely polgármester az MSZP miniszterelnök-jelöltjeként több hónapos országos kampányba kezd, és nem marad elég ideje, figyelme a helyi ügyekre”. A XIV. kerületi fideszes politikus szerint a 2018-as költségvetés több ponton is veszélyben van.

A kerületi politikus hozzátette: „A jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő évi kerületi büdzsé több sebből is vérzik, a bevételi oldalon az úgynevezett optimista és realista számítás között mintegy nyolcmilliárd forint eltérés van”.

Rozgonyi szerint a 2010 előtti baloldali vezetésre jellemző felelőtlen gazdálkodás tért vissza. A HVG.hu kiemeli, hogy a kormánypárti lap elhallgatta, hogy Rozgonyi Zoltán alpolgármester helyettese Karácsony Gergely polgármesternek, így a felelősség őt is terheli. A fölvetés azért is jogos, mivel ahogy az önkormányzat honlapján is olvasható, Rozgonyi tevékenységi körébe „az önkormányzati szervek gazdálkodásával” kapcsolatos teendők is beletartoznak.

„Hibás a szociálisan rászorulóknak nyújtott minimáljövedelem koncepciója is – fogalmazott még a fideszes politikus –, ami a mintegy négyszáz kedvezményezett esetében csak kiadást jelent és nem ösztönöz a visszatérésre a munka világába, ráadásul olyan gazdasági helyzetben, amikor óriási a kereslet a munkáskezekre”.

Az alpolgármester úgy gondolja, az MSZP-s polgármester olyan társadalomképet képvisel, mely pártolja a migránsok befogadását, illetve „az elvárások nélküli szociális támogatásokra alapoz, ami országos szinten a zuglóihoz hasonló problémákat okozna, és rövid időn belül minden tartalékát felélné az ország” – olvasható a HVG-n, mely egyúttal fölveti a kérdést, hogy ha mindez probléma Rozgonyi Zoltán számára, akkor miért nem mond le a posztjáról.