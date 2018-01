Ami egyszer bevált: Borsodban is a sablonpályázatok hozták a milliókat

Tállai András körzete mellett Hörcsik Richárd fideszes országgyűlési képviselő választókerületére is pályázati visszaélés gyanúja vetül: a sátoraljaújhelyi központú kerületben hat település szinte szó szerint azonos tartalmú pályázattal nyert 30–60 millió forintot az európai uniós terület- és településfejlesztési programból – derült ki lapunk összesítéséből. Hétfőn megírtuk: szinte szóról szóra megegyező pályázatokkal nyert támogatást a Tállai Andráshoz tartozó választókerület több települése.

Hörcsik Richárd választókerületében Cigánd, Abaújszántó, Encs, Gönc, Hercegkút és Pálháza pályázatának nyilvános része egyezik meg – csak a lakosságszámot változtatták meg. De egyezések vannak a Riz Gábor képviselő körzetében nyertes településeken is.

Ennek oka, hogy több polgármester állítja: a települések az országgyűlési képviselőknek kedves pályázatíró céggel kénytelenek együttműködni.

Ezért van, hogy az egyezések választókerületenként azonosak. Azaz a szóban forgó helyi identitás és kohézió erősítésére kiírt pályázatokat Tállai András – aki egyébként a NAV elnöke is –, Hörcsik Richárd és Riz Gábor választókerületében is ugyanazok a cégek készítették. Hörcsik körzetében például a debreceni székhelyű Európa Terv Kft., így aztán nem meglepő, hogy a kerület valamennyi nyertese ugyanolyan konkrétumok nélküli módon és közelebbről meg nem nevezett eszközökkel képzeli el a helyi identitás erősítését. A lapunknak nyilatkozó, igazodni nem kívánó polgármesterek viszont azt is állítják: aki nem működik együtt a kijelölt pályázatíró céggel, nem számíthat fejlesztési pénzekre.

Köteles László (Új Kezdet), Komlóska polgármestere érdeklődésünkre elmondta: a polgármesterektől várták az ötleteket, hogy milyen fejlesztéseket valósítanának meg. Ő harminc ötletet nyújtott be, de egy sem nyert. – A TOP-os pályázatok sikerének előfeltétele, hogy megfelelő korrupciós partner legyen a polgármester, és hogy az országgyűlési képviselő által preferált pályázatíró céggel dolgozzunk. Én azonban ebben nem voltam partner – magyarázta a 300 lelkes falu első embere. A szocialista Vécsi István, Ricse polgármestere is arról beszélt, hogy az Európa Terv ugyan kereste őket, de nem akartak az odavezényelt céggel dolgozni. Kerestük Lakatos Tibort, az Európa Terv Kft. ügyvezetőjét is, aki visszahívott bennünket. Amikor azonban elmondtuk, hogy milyen ügyben kérjük nyilatkozatát, parkolási gondokra hivatkozva kért türelmet, később pedig nem hívott vissza.

Mindenesetre a lapunknak nyilatkozó két polgármester szerint Hörcsik Richárd kijelentette: csak az a pályázat nyerhet, amelyiket ő akarja. Állítják, azt is nyilvánvalóvá tette, hogy csak az általa javasolt céggel készülhetnek a pályázatok. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő érdeklődésünkre azonban mindkét állítást tagadta. Azt monda, az önkormányzatok döntik el, melyik céggel készíttetik a pályamunkákat. Érdemes azonban megjegyezni: sem Ricse, sem Komlóska nem jutott egyetlen fillérhez sem a megyei önkormányzat döntési körében lévő TOP-os pályázatokon. És figyelemre méltó az is, hogy debreceni székhelye ellenére az Európa Terv Kft. meglepően aktív Hörcsik Richárd választókerületében. A cégről több PR-cikket is készítő debreceni önkormányzati portál, a Dehir.hu például 2015-ben arról adott hírt, hogy a cég Telkibányán osztott adományokat.

A sorminta alapján írt pályázatok között – a 19 nyertes pályázatból 14-ben mutathatók ki az azonosságok – egyébként akadnak az általánosságoknál és közhelyeknél többet mutatók is. A Szirmabesenyőt is magába foglaló konzorcium (Felsőzsolca, Sajókeresztúr, Arnót) a pályázati anyagában például kitér arra, hogy milyen eszközökkel erősítené a helyben élők identitását: többek között falukönyvek készítését, honlap indítását vállalják, de tréningeket is szerveznének.

Nem cáfolnak Hétfői cikkünk után állásfoglalást juttatott el lapunkhoz Tállai András országgyűlési képviselő. Azt közölte, hogy az Ónod, Mályi, Hejőszalonta és a Mezőkövesdi Zsóry SE – amelynek társadalmi elnöke – pályázatában lévő egyezések a kötelező és a válaszható tevékenységek megnevezésében vannak. Állítják, a pályázat úgynevezett megalapozó dokumentuma és adatlapja tartalmában eltérő. Ezt viszont semmivel sem igazolták. Cikkünk után egyébként a Fideszből kizárt Tényi István költségvetési csalás gyanúja miatt tett bejelentést a borsodi főügyészségen.

