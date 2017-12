Andreas von Rétyi: Nem foglalkozom már Sorossal

Két évvel ezelőtt, az addigi hosszas kutatómunka és a Soros Györggyel foglalkozó kötet megírása után elhatároztam, hogy nem adok több interjút ebben a témában – ezt válaszolta megkeresésünkre Andreas von Rétyi, akitől nyilatkozatot szerettünk volna kérni művéről. Ismert, nálunk a Pestisrácok.hu-t is fenntartó GerillaPress Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft. adta ki a könyvet idén, a műből pedig nemrég a Fidesz-frakció vásárolt ötezer darabot tizenhárommillió forintért. Kíváncsiak voltunk, mit gondol erről, illetve a hazánkban Soros ellen folytatott állami kampányról a kötet német szerzője. Rétyi viszont azt írta, nem kíván már erről beszélni sem a német sajtónak, sem másnak. – Nem szeretnék olajat önteni a tűzre, hiszen az csak tovább rontaná a helyzetet, nem pedig helyesbítéshez vagy a leírtak pontosításához vezetne – írta. Hozzátette, az természetesen őt is meglepte, hogy a magyar kormány érdeklődik a kötete iránt, még úgy is, hogy tudott az erős Soros-ellenes kampányról.

Rétyi közlése szerint két éve már nem is követi nyomon a milliárdos ügyeit, és inkább a tudományos újságírói munkájára igyekszik koncentrálni. – Nem, nem az ufológiára, ahogy azt a Wikipédia és a német média állítja – tette hozzá. A német szerzőről a magyar sajtón belül lapunk írta meg először, még idén tavasszal: Soros tevékenysége mellett láthatóan a földönkívülieknek és az összeesküvés-elméleteknek szentelt eddig nagyobb figyelmet. Rétyi viszont kikéri magának a támadásokat. Mint írta, több évig főszerkesztője volt egy német nyelvű, csillagászattal és űrkutatással foglalkozó magazinnak, írt könyveket is az asztronómiáról, és „közel húsz éve néhány tisztán szórakoztató jellegű művet a földönkívüliekről”. Hozzátette, utóbbi kérdést mindazonáltal komolyan veszik katonai szakemberek, tudósok és pilóták is. – A gúnyolódás is elég tudománytalannak számít ebben a kérdéskörben – jegyezte meg.

A fő területét viszont Rétyi szerint két éve ismét az „alternatív” rákgyógyítási módszerek jelentik. Elmondása szerint gyerekként őt is megtámadta a betegség, először a csontjait, nyolcéves korában pedig sebészi úton eltávolították a daganatot, de nem jártak teljes sikerrel. Sugárkezelésen és kemoterápián is átesett, eredménytelenül. – Több mint öt évvel később pedig tüdőrákom volt, így a bal tüdőmet eltávolították – jegyezte meg. Állítása szerint az akadémiai rákgyógyítás hagyta volna meghalni, de éveken keresztül része volt alternatív kezelésekben, amiket „orvosok végeztek, nem pedig én magam, ahogy a média állította”. Közlése szerint ennek negyven éve, de ezekkel az eseményekkel és a „váratlan gyógyulással” összefüggésben gyakran támadják őt, a tényeket elferdítve. – Az első könyvemet a tárgykörben a fősodor agyonhallgatta, de ez már egy másik történet – tette hozzá. Elmondása szerint mindezzel csupán szerette volna érthetővé tenni, miért nem foglalkozik már a Soros-témával.

A Fidesz szóvivője, Halász János korábban azt mondta, azért rendeltek a könyvből, mert az feltárja a „Soros-birodalom” összefüggéseit, a kormánypárt pedig szeretné, ha minél többen elolvasnák.