Andy Vajnát sejtik a kisvárdai fürdőberuházás mögött

Milliárdokat kapott a Várfürdő fejlesztésére Kisvárda, mégis gyorsan szabadulna tőle. A háttérben Andy Vajna és egy óriás beruházás is feltűnik.

A kormány két év alatt 3 milliárd forintot küldött a kisvárdai Várfürdő fejlesztésére.

A város csúszdaparkot, vízi filmstúdiót, medencebővítést tervezett a fürdő területén.

A felújítás épp csak elkezdődött, a város máris 3 milliárd forintért eladja a Várfürdő üzemeltetési jogát.

A nyertes huszonöt éven át birtokolhatja a jogot és kapja meg a fürdő bevételeit.

A felújított Várfürdő egy jóval nagyobb beruházás, a Cinemaqua része lehet.

A projekt után érdeklődött Andy Vajna is.

Kisvárda legnagyobb idegenforgalmi dobásának, vonzerejének tartották, szeptember óta azonban pozdorjalapok takarják a Várfürdőt. Hiába áll grandiózus felújítás előtt, Seszták Miklós városa gyanús gyorsasággal szabadulna a négyhektáros, kilenc termálmedencés komplexum üzemeltetési jogától.

Januárban ugyanis a városvezetés váratlanul koncessziós szerződési ajánlatot hirdetett meg nyílt eljárás keretében: a nyertes 3 milliárd forintért huszonöt évre kapná meg a fürdő üzemeltetésével járó kötelezettségeket és jogokat, valamint a bevételt is, és idén júliustól vehetné át a komplexumot.

A koncessziós ajánlat az előzményekhez képest igazán furcsa: a Várfürdő régóta dédelgetett turisztikai projektnek számít a városban. Jellemző, hogy a 2015-ös városfejlesztési tervben összesen huszonhatszor szerepel a Várfürdő szó, a létesítményt pedig kulcsfontosságúnak nevezik az idegenforgalom szempontjából.

A stratégiában azt is meghatározzák, hogy mennyi pénz kellene a komplexum teljes korszerűsítésére, balneológiai központ kialakításával együtt: pont 3 milliárd forintot tartottak szükségesnek a munkához – annyit, amennyit később a kormány is adott a tervekre.

Az Orbán-kabinet éppen 3 milliárd forintos forrást küldött a Várfürdő fejlesztésére a 2015-ben külön erre a célra létrehozott Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.-nek. A pénz nagy részét a rendkívüli kormányzati intézkedések keretéből csatornázták át, Seszták Miklós fejlesztési miniszter így saját választókörzetének küldött fejlesztési forrást:

egy kormányhatározat szerint 2015-ben 1 milliárd forintot,

2016-ban 1,2 milliárd forintot

2017-ben 300 millió forintot küldtek a helyi beruházásra,

a beütemezett összeget 2016 decemberében 500 millióval toldották meg a 2016-os nagy év végi költekezés során.

A fejlesztő kft. aztán 2017 második felére írta ki a legnagyobb értékű közbeszerzéseket: kilométeres csúszdaparkot, kültéri medencefejlesztést, sétányépítést, sőt az Mfor cikke szerint vízi filmstúdiót rendeltek, mintegy 2,5 milliárdos értékben – a stúdiónak a későbbiekben még lesz jelentősége.

A helyi tervekről maga a miniszter is derűlátóan nyilatkozott a helyi médiának; úgy tűnt, hogy az ország egyik legfényűzőbb és legnagyobb termálfürdője létesülhet a határhoz közeli településen – az viszont szóba sem került, hogy egy külső cég üzemeltetné majd. Ráadásul a fürdő még 2012 előtt átfogó felújításon esett át, most mégis ledózerolják létesítményeit, hogy valami nagyobb épüljön a helyére.

Nagyon akarták ezt a szerződést

Szerettük volna megtudni, Kisvárdának miért éri meg, hogy az állami forrásból korszerűsített fürdő nyeresége egy emberöltőn át egy magáncéghez vándorol, mi indokolta a váratlanul kiírt szerződést, mennyi bevételt termel a fürdő – de mindenütt falba ütköztünk.

Leleszi Tibor kisvárdai polgármester több nap után sem reagált írásban feltett kérdéseinkre. Nem tudott egyértelmű választ adni Bravics Endre sem, aki a pályázati adatok szerint kapcsolattartó volt a várfürdős beruházások ügyében – inkább a korábbi üzemeltetőtőhöz, az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.-hez irányított minket. Talán nem meglepő, hogy ide is hiába fordultunk: az „ügyvezető asszony” hívásunkkor éppen házon kívül tartózkodott, munkatársa semmiben nem tudott segíteni. Az ISZC honlapján pedig nincsenek gazdálkodási, forgalmi adatok, levelünket csupán egy gmailes címre küldhettük el.

Nem jártak sokkal jobban a szerződés hátterét firtató ellenzéki képviselők sem – tudtuk meg Legény Zsolt kisvárdai MSZP-s politikustól. „A Várfürdő hasznosításának ügye tavaly november végén került a képviselő-testület elé. Az előterjesztésben két lehetőség szerepelt: vagy önkormányzati üzemeltetésben marad a fürdő, vagy kiadjuk egy cégnek. Az előterjesztők csak a koncessziós szerződés mellett érveltek – idézte fel Legény –, azt mondták, hogy a fürdő veszteséges volt 2012 és 2016 között, ráadásul a mostani átalakítással a némi hasznot hajtó kempinget is fel fogják számolni. Tehát jobb koncesszióba adni az egészet, így kiesnek az üzemeltetési és karbantartási költségek is, nincs önkormányzati ráfizetés sem.”

A szocialisták azt már hiába kérdezték, hogy miért pont most akar szabadulni a város a fürdőtől, nem derült ki az sem, hogy a beterjesztők készítettek-e üzleti tervet – és egyáltalán, miért lesz mindez jó a kisvárdaiak számára. A fürdő felújítása, bővítése magában növelhetné a látogatottságot, így a bevételeket is – az üdülőhelyet a vizsgált legrosszabb évben is kilencvenezren látogatták –, de az önkormányzat valamiért nem számol ezzel a lehetőséggel.

Andy Vajna jött, látott, cáfolt

Hivatalos magyarázat tehát nincs. Pletykák azonban már régóta terjednek a Várfürdő hasznosításáról: a Magyar Nemzetnek nyilatkozó, névtelenséget kérő helyi forrásunk szerint a koncessziós jogra Andy Vajna valamelyik érdekeltsége tehet majd visszautasíthatatlan ajánlatot.

Bizonyítékkal ő sem tudott szolgálni, de az tény, hogy Vajna több szálon is erősen kötődik a településhez. A Kisvárdai Lapokban megjelent interjúban például arról beszélt, hogy mamája is Kisvárdán született, és gyerekkorában sokat járt a helyi rokonokhoz. Az azóta beszántott Népszabadság már 2016 szeptemberében a kormánybiztos kisvárdai filmes terveit pedzegette annak kapcsán, hogy Andy Vajna és Seszták Miklós együtt bulizott a kisvárdai LeszFeszt fesztiválon. Vajna és Seszták nemcsak Halott Pénz-koncertre jár együtt, tavaly közösen vállalták a kisvárdai színházfesztivál védnökségét is.

Az azóta megismert fürdőfelújítások szintén a producer irányába mutatnak: nehéz más okkal magyarázni, mint a filmügyi biztos érdeklődésével, hogy a fürdő területére 480 millió forintért építenek majd vízi filmstúdióparkot, amely a tervek szerint idén áprilisra készülhet el.

A Hvg.hu információi szerint ráadásul tavaly Seszták Miklós és Andy Vajna együtt, helikopterrel érkezett a településre – azért, hogy szemügyre vegyék a várfürdős beruházás helyszínét.

Az ügyben természetesen a legilletékesebb személyt, Andy Vajnát kérdeztük meg: személyi titkárán keresztül küldtünk neki kérdéseket. A kormánybiztos sajtóirodája röviden és egyértelműen fogalmazott.

„Andy Vajna és vállalkozásai nem terveznek semmilyen beruházást Kisvárdán.”

Mivel ennél pontosabb információ egyik megkeresett féltől sem érkezett hozzánk, csak március 8-án derülhet ki, hogy ki járhat jól a Várfürdő koncessziós szerződésével. Ez az ajánlattétel határideje.

Azonos helyrajzi szám, külön beruházás

A fürdő egy jóval nagyobb kaliberű helyi beruházás szerves része is lehet: lapunk is beszámolt róla, hogy Seszták városában Cinemaqua néven óriási élményparkot terveznek mozival, vizes dodzsemmel, kalózjátékokkal, Twist Olivér-parkkal, sőt kísértetkastéllyal – az Mfor információi szerint egy kormányhatározat külön 1,69 milliárd forintot biztosított erre a célra, a város ugyanakkor csak 275 milliósra becsülte az építési költséget.

A vizes élménypark fejlesztése magyarázatot adhat a kültéri díszlet beszerzésre, de arra nem, hogy miért kell külön filmstúdió is a fürdőhöz.

A Cimemaqua-beruházáshoz készített ajánlattételi felhívásban hat olyan helyrajzi számot fedeztünk fel, amely a várfürdő koncessziós szerződésénél is megtalálható – ezek hozzávetőleges bejelöléséhez a Mepar és a Google térképét használtuk.

A kisvárdai beruházások helyszínei térképen, a megadott helyrajzi számok alapján Google

Vagyis azonos területen épülnek a Cinemaqua és a Várfürdő új elemei, miközben a fürdő üzemeltetését már meg is hirdette az önkormányzat a komplexum vesztességes voltára hivatkozva.

A felújítás zajlik, az üzemeltetőre várnak, a turisták és lakók pedig hiába is melegednének a termálvízben, az jó ideig csak a helyi focistadion gyepszőnyegét fogja fűteni.