Antikorrupciós csomagot ígér a Jobbik

Egy antikorrupciós csomag életbe léptetését ígéri választási győzelmük esetén Vona Gábor, a Jobbik elnöke.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje sajtótájékoztatóján az ország megvédése mellett a második legsürgősebb feladatként hivatkozott a források megtartására és a korrupciós bűncselekmények elszámoltatására.

Szavai szerint ennek a lépései a következők:

a mentelmi jog eltörlése – bevezetnék a dupla büntetés elvét, vagyis ez járna azoknak, akik politikusként megsértik a magyar törvényeket; a titkosítások feloldása – példaként említve a paksi beruházást, Vona Gábor közölte, hogy Magyarországon nagyon erősen korrupciógyanús eseményeket több évtizedre titkosítottak; a vagyonosodási vizsgálatok bevezetése a ciklus elején és végén a képviselőkre, kormánytagokra; az elévülési idő eltörlése – ne fordulhasson elő, hogy bizonyos idő eltelte után az, aki meglopta, megkárosította Magyarországot, úgy folytathassa az életét, mintha mi sem történt volna; a korrupcióellenes ügyészség létrehozása – Magyarországon külön erre a célra hivatott testület vizsgálná és számolná fel a közpénzekkel kapcsolatos bűncselekményeket; a választások után azonnali jelzést küldenének Brüsszelnek, hogy Magyarország csatlakozni kíván az európai korrupcióellenes ügyészséghez – Orbán Viktor miniszterelnök az ország szuverenitására hivatkozva visszautasította azt, Vona szerint viszont a miniszterelnök a saját szabadságát félti.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje kiemelte: „nem négy évről fogunk dönteni vasárnap, hanem legalább két generációra előre eldöntjük Magyarország sorsát”. Hozzátette: a Fidesz-kormány „a betelepítések kormánya volt”, hiszen titokban, kötvényeken keresztül telepítettek több ezer embert Magyarországra. „A Jobbik nem fog sem titokban, sem kötvényeken keresztül Magyarországra telepíteni senkit, és határőrséggel fogja védeni a határzárat” – jelentette ki.

Kitért arra is: a választások tétje a kivándorlás, ugyanis Orbán Viktor politikája „egy politikai zsákutcába” vitte Magyarországot, és ahonnan a fiatalok menekülnek, annak az országnak nincs jövője. A Jobbik kormányra kerülése ezt a folyamatot reményeik szerint megállítja – tette hozzá.

Vona Gábor azt is megfogalmazta, hogy „a győzelemhez a részvétel a fontos”, értékelése szerint a kormányváltáshoz legalább 70 százalékos részvétel szükséges. „Ezért mi arra kérünk mindenkit, hogy menjen el a választásra, és a hátralévő napokban győzzön meg minél több embert a környezetében arról, hogy el kell menni, és le kell váltani ezt a kormányt” – jelentette ki.

Úgy vélte, a kormányfő vidéken járva akkor érzi magát boldognak, ha lát egy újabb stadiont, ezzel szemben ő magyar tulajdonú termelőüzemeket szeretne látni, elégtétel helyett kórházi diagnosztikát ígér, a politikai ellenfelek helyett pedig az ország problémáit listázná.

A politikus – „baloldali visszaléptetési tragikomédiaként” jellemezve a helyzetet – arra is kitért: a baloldali pártok az elmúlt nyolc évben nem tudtak megegyezni, gyanítja, hogy a következő négy napban sem fognak. Mint mondta, mindaz, ami a „visszaléptetési tragikomédia” során folyik a baloldalon, őt egyre inkább arról győzi meg, hogy az a Fidesznek az érdeke.

Pártja mellett érvelve közölte: a Jobbik a legerősebb ellenzéki párt, stabil és egységes, vitáktól mentesen tud kormányt alakítani, továbbá el akarja és el is tudja számoltatni az elmúlt évek korrupciós bűncselekményeit.

Vona Gábor kérdésre megerősítette, hogy pártja jelöltjei sehol nem fognak visszalépni, ha pedig nem szereznek többséget, akkor az LMP-ig terjed a mozgásterük. Magyarországnak megújulásra van szüksége, „ezt az elmúlt nyolc évet szeretnénk leváltani, de nem úgy, hogy visszahozzuk az előtte lévő nyolc évet” – hangoztatta.

Arra a kérdésre, hogy Gyöngyösi Márton, a párt külpolitikai vezetője a European Security Journalnak nyilatkozva menedékjogot helyezett kilátásba a Szíriából érkezőknek, úgy reagált: minden kormánynak be kell tartani a nemzetközi egyezményeket, de sem titokban, sem kötvényeken keresztül, sem kvóta alapján nem engednének be bevándorlókat, és szerinte a nyilatkozat is erről szólt.

Egy másik felvetésre arról is beszélt, hogy olyan szakemberekkel szeretnék a korrupcióellenes ügyészséget feltölteni, akiknek nincs pártpolitikai hovatartozásuk. Vannak konkrét elképzeléseik, ezeket április 8-a után fogják ismertetni.