Apáti: Orbán Viktornak kellene a hergelés miatt bocsánatot kérni a nyugdíjasoktól

Döntően személyes meghívásnak tettek eleget azok, akik részt vettek a Jobbik csütörtöki nyugdíjas-kerekasztalrendezvényén – közölte a Magyar Nemzet érdeklődésére Apáti István, a párt szóvivője. Az eseményen egyébként 150-en voltak jelen. A Jobbikhoz közel álló Alfahír.hu beszámolója szerint az ülésen Vona Gábor pártelnök hét „problémagócot” nevezett meg, majd megoldási javaslatokat vázolt fel a Jobbik programjára hivatkozva. Apáti István elmondása szerint gyorsan szervezték meg a kerekasztalt, ezért a személyes meghívás volt jellemző. – Ez nem azt jelenti, hogy Jobbik-tagok voltak csak jelen – szögezte le. Ám mint mondta, fontolgatják, hogy ősszel egy újabb, ennél már hosszabb előkészületet igénylő és nagyobb szabású rendezvényt is megtartsanak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A jobbikos eseménynek apropót adhatott Vona Gábor nemrég a Facebookon közzétett és nagy vihart kavart bejegyzése, amelyben arról értekezett, hogy egy utcafórumán „szinte kétpercenként káromkodva szavalta el a TV2 hazugságait egy-egy arra tévedt fideszes nyugdíjas”. Mint írta, „húzták maguk mögött a kis bevásárlókosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt”. Apáti István ennek kapcsán ismét leszögezte, hogy Vona Gábor nem általában a nyugdíjasokról írt, hanem arról a néhány emberről, akik minősíthetetlenül viselkedtek vele. Eleve szerinte csak az érintettek „Fidesz által feltüzelhető része” értette félre ezeket a mondatokat, és valójában Orbán Viktornak kellene a hergelés miatt bocsánatot kérni ezektől az emberektől. A nyugdíjas-kerekasztalon egyébként nem erről, hanem – mint a szóvivő forgalmazott – végre arról volt szó, amiről szólnia kellene a politikának. Az Alfahír beszámolója szerint a pártelnök – többek között – kiemelte a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdését, amit össze is kötött azzal, hogy ha a párt által kezdeményezett bérunió megvalósulna, akkor a nyugdíjszínvonal is emelkedhetne. Vona pártja elképzeléseként a differenciált nyugdíjemelést említette, és az áfacsökkentést is fontosnak nevezte csakúgy, mint egy igazságos gyógyszertámogatási rendszer kidolgozását.

Fidesz–KDNP: a nyugdíjasok bocsánatkérést várnak Vona Gábortól A Fidesz–KDNP ismételten felszólította Vona Gábort, a Jobbik elnökét, hogy kérjen bocsánatot négy hete tett, nyugdíjasokat sértő kijelentése miatt. Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szombaton, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, „Vona Gábor a remegő kezükön, a kis bevásárlókocsijukon, szandis papákon gúnyolódott”, akikről a Jobbik elnöke azt írta, hogy „radikalizálódnak és felhörgik a huszadik század összes traumáját és szenny folyik ki a szájukon”. „Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a nyugdíjasoknak megvan a határozott véleménye” – hangsúlyozta a kormánypárti politikus, hozzátéve, egy csütörtökön nyilvánosságra került országos, reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a lakosság több mint kétharmada vár bocsánatkérést Vona Gábortól. (MTI)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.19.