Árnyékkormányt alapított vasárnap Karácsony Gergely

Az embereket szolgává tevő uralkodás helyett az embereket szolgáló kormányzást ígért választási győzelmük esetére Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, amikor vasárnap Budapesten bemutatta árnyékkormányának tagjait.

Mint mondta, olyan világos értékrenddel bíró, de pártoktól független személyeket választott a csapatba, akik már sokat tettek saját szakterületükön az országért, hangsúlyozva, hogy a hódmezővásárhelyi választás eredménye megmutatta, az emberek mást akarnak és nemet mondtak az elmúlt nyolc év politikájára – írja az MTI.

Az eseményen Komáromi Zoltánt az egészségügyi, Daróczi Gábort az oktatási, Hegyesiné Orsós Évát a szociális, Mellár Tamást a pénzügyi, Andor Lászlót a foglalkoztatásügyi, Ámon Adát a környezetügyi, Wittinghof Tamást pedig az önkormányzati ügyekért felelős tárca minisztervárományosaként mutatták be

Az Index részletes összefoglalója szerint Karácsony azt is hangsúlyozta, koalíciós kormányzásra készül, „a demokratikus pártok mindegyikével” együttműködve képzeli el az ország irányítását. Ezért most nem is teljes kormánynévsort hirdetett, „a leendő miniszterek fele mondja most el, mit szeretne a saját területén”.

Karácsony és az árnyékminiszterek pár szóban azt is összegezték, mit szeretnének az adott területen.

Az egészségügy Karácsony szerint az egyik legproblémásabb terület, „a magyar egészségügy az összeomlás szélén áll”. Komáromi Zoltán szerint éppen ezért szükség van egy önálló minisztériumra, hogy képviselje a terület önálló érdekeit. Komáromi a társadalombiztosítás új alapokra helyezését és az egészségügyi dolgozók anyagi megbecsülését ígérte.

Az oktatásügy kapcsán Daróczi Gábor az első és legfontosabb teendőnek nevezte a temérdek feladat közül, hogy a lelkiismereti szabadságot meghirdessék. Vagyis nem kerülhet majd veszélybe egy tanár vagy egy diák, mert más az álláspontja.

Az egykori fideszes Mellár Tamás közgazdász, KSH-elnök – most a baloldal pécsi jelöltje – a pénzügyek terén a költségvetés átláthatóságát emelte ki első helyen. Véget kell vetni annak is, hogy a kormányrendeletekben döntsenek hatalmas pénzek átcsoportosításáról, és meg kell szüntetni, hogy az MNB-ben hatalmas pénzeket osszanak szét – sorolta a példákat.

Hegyesiné Orsós Éva a szociális ügyekről beszélt: mint mondta, a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat rendezni kell, és a legrosszabb helyzetű nyugdíjasokon külön segíteni, de legalább ennyire fontos feladat a gyerekszegénység mérséklése, a családi pótlék emelése, illetve a szociális terület munkatársainak szakmai, pénzügyi megerősítése.

Andor László volt EU-biztos gazdasági téren a legfontosabb teendőnek azt tartja, hogy készüljön egy új munka törvénykönyve a munkáltatók és a munkavállalók bevonásával. Andor kialakítana egy korszerű nemzeti foglalkoztatási szolgálatot is európai mintára, amely nemcsak munkakeresésben, hanem a továbbképzésben is segít. Emellett beszélt arról, hogy megvalósítanák az egyenlő munkáért egyenlő bért elképzelést a férfiak és nők esetében is – írja az Index.

Ámon Ada, az Energiaklub volt vezetője foglalkozna a környezetvédelem témájával, első és legfontosabb feladatként pedig nem meglepő dolgot jelölt meg: „felfüggesztjük, felülvizsgáljuk és megszüntetjük a Paks II. beruházást” – mondta az eseményen. Ámon az energiatermelést modern technológiákkal valósítaná meg, amelyek Európában már beváltak. Emellett említette a klímavédelem kiemelt kezelését és hogy a zöldügyekkel foglalkozó hatóságot meg kell erősíteni.

Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester pedig az önkormányzati terület várományosaként arról beszélt, hogy a rendszerváltáskor visszakapták az egyének és a települések az önrendelkezés jogát, de ami ma Magyarországon van, az szerinte éppen az ellenkezője. Például rossz döntésnek tartja, hogy azoktól a településektől is elvették az iskoláikat, amelyek tudták működtetni azokat. „Vastag betűkkel kell rögzíteni az alaptörvényben az önrendelkezés jogát” – mondta Wittinghoff.

Árnyékkormány? Soros!

Az árnyékkormány megalapítására a Fidesz is reagált, közleményükben azonban nincs semmi újszerű: „Karácsony Gergelyt Soros György emberei veszik körül. Karácsony pártja 14-szer szavazott a bevándorlók betelepítése mellett Brüsszelben, ha tehetné, lebontaná a kerítést és bevándorlóországgá tenné Magyarországot. Karácsony valójában Gyurcsánnyal és Vonával alakítana kormányt” – írta a kormánypárt sablonválaszt adva a sajtótájékoztatón felemlített társadalmi problémákra is.