Ártatlannak vallotta magát a terrorcselekménnyel vádolt szír férfi

Ártatlannak vallotta magát a röszkei közúti átkelőnél 2015 szeptemberében történt tömegzavargás miatt terrorcselekmény elkövetésével vádolt szír férfi az ellene indult per megismételt elsőfokú eljárásának hétfői tárgyalásán a Szegedi Törvényszéken – tudósít az MTI. A férfit első fokon 10 év fegyház büntetésre ítélték és kiutasították Magyarországról. A döntést a Szegedi Ítélőtábla megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezte és új eljárást rendelt el.

A jelenleg 41 éves Ahmed H.-t határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettével vádolja az ügyészség.

A vádirat szerint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetését követően, 2015. szeptember 16-án több száz migráns gyülekezett a Röszke–Horgos közúti határátkelőhely szerb oldalán. A Magyarországra belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést feszegetve próbálta azt kidönteni, majd néhányan kövekkel dobálták a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. Az összecsapásokban több rendőr is megsérült.

A Cipruson élő, szír állampolgárságú vádlott a tárgyaláson azt mondta, a szüleivel, a testvérével és annak családjával a reggeli órákban érkezett a szerb–magyar határhoz, rövid alvás után először délelőtt ment az átkelőt lezáró kordonhoz. Hozzátette, nem tolmáccsal, hanem rendőrrel akart beszélni, édesanyja miatt, aki cukorbeteg és inzulinra volt szüksége, amelyet meg is kapott.

Vallomása szerint többször is beszélt a rendőrökkel, azt állította, próbált a tömeg és a hatóságok között közvetíteni, mondandójának lényege az volt, hogy nem szeretnének problémát, csupán békésen továbbmenni. A vádlott elismerte, hogy dobált a rendőrök felé és megafonon keresztül beszélt a tömeghez, de azt tagadta, hogy a határ megnyitását követelte, fenyegetőzött vagy ultimátumot adott volna a határ megnyitására, azt mondta, csupán nyugtatni próbálta a várakozókat.

Többször is hivatkozott arra, hogy ideges volt, nem volt magánál, nem tudja, mit csinált, ezt mondta azzal kapcsolatban is, hogy felvételek bizonyítják, a kerítéstől távolabb követ tört.

Kóbor Jenő bíró a tárgyaláson tanúvallomásokat is ismertetett, amelyek szinte mindegyikékhez megjegyzéseket fűzött a vádlott, akit két, fekete csuklyát viselő fegyőr kísért a tárgyalóterembe.

Az egyik helyszíni parancsnok vallomása szerint a tömegből hangzottak el a határ megnyitását követelő felszólítások, de a rendőr nem volt biztos abban, hogy a vádlott mondott-e ilyet. A rendőrséget helyszínen segítő tolmács szerint a vádlott kijelentette, hiába jobb a magyar rendőrök felszerelése, a migránsok többen vannak és át fognak menni a határon. Több másik rendőr szerint is a vádlott adott ultimátumot a határt védő egyenruhásoknak.

A per csütörtökön újabb tanúvallomások ismertetésével folytatódik.

A Fidesz szerint Ahmed H. minden jel szerint a Soros-szervezetek embere. – És azért lobbiznak ilyen keményen, hogy kiszabadítsák, mert hozzájuk tartozik – jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn Budapesten újságíróknak nyilatkozva.

Hidvéghi úgy tudja, a Soros-hálózat nagyon keményen lobbizik Magyarország ellen, ebben az ügyben konkrétan idehaza és Brüsszelben is. Az is mutatja, hogy „milyen szinten van Brüsszel a Soros-hálózat fogságában, hogy még európai parlamenti határozatban is elkezdték mentegetni mindazt, amit ez az ember elkövetett”, amikor a magyar határon fizikai támadást vezényelt, betondarabokat, köveket dobált a magyar rendőrökre.