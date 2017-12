Árulja buszait a veronai tragédiában érintett cég

Összesen 21 buszt árul az autoline.hu oldalon a Pizolit Kft. Ez az a cég, amelyik azt a buszt küldte, amely Verona mellett balesetezett a Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjaival – szúrta ki a 444.hu.

A portál kiemeli: ha kimondja a bíróság, hogy a cég is felelős a balesetért, a Pizolitnak részt kell vennie a kártérítésben is, így nem mindegy, mekkora vagyona van a cégnek. Azért, hogy hasonló esetben a tulajdonosok ne tudják kiüríteni a céget, előzetesen zárolni szokták az érintett vállalkozások vagyonát. A Pizolittal azonban ez valószínűleg nem történt meg, hiszen a 21 eladó busz között olyanok is vannak, amelyeken szerepel a cég neve, így azok valószínűleg a Pizolit flottájába tartoznak.

Az eladásra kínált járművek között több olyan is van, amelynél kiegészítő berendezésként plusz-üzemanyagtartályokat is listáz a cég. A buszok árai 34 900 és 115 000 euró között változnak, és van köztük Mercedes, Neoplan és Scania is. A hirdetéseket december elején tették fel az oldalra.

Hír TV Kivizsgálják az iskolásokat szállító sofőröket a jövőben Január 1-jével szigorodnak az iskolai buszos kirándulásra vonatkozó szabályok.

A kft. tragédiát szenvedő buszán 43 gyermek, 11 felnőtt és a 2 sofőr utazott, közülük 17-en haltak meg. Az eset után szigorították a vonatkozó szabályokat, amit október 4-én Palkovics László oktatásért felelős államtitkár jelentett be. Egyebek mellett jövőre miniszteri rendelet írja majd elő, hogy a külföldi iskolai autóbuszos kirándulásokon a sofőrök 23 és 4 óra között nem vezethetnek, pihenőidejüket is a buszon kívül kell eltölteniük.

A baleset után több ponton is felvetődött a buszt üzemeltető cég felelőssége, például az, hogy a buszba pluszüléseket és pót-üzemanyagtartályt is beszerelhettek engedély nélkül.