Asztanai világkiállítás: milliók mentek el hotelszobákra

Luxusszálloda rejtett kincsekkel – ezt hirdeti magáról az az asztanai hotel, amelyikkel hatmillió forint értékben kötött szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A tárca minap közzétett szerződéslistája szerint a kazah fővárosban a – jelenleg is tartó – asztanai világkiállítás előkészítése idejére vett ki szobákat a Varga Mihály vezette tárca. A Radisson Blu Hotel honlapja szerint 300 dollárba, azaz csaknem 77 ezer forintba kerül egy szoba egy éjszakára. Szintén szállásszolgáltatásra további két és fél millió forintért szerződött a minisztérium az Astana Development Group nevű társasággal, tehát összesen nyolc és fél millió forint ment el a hotelszobákra. Az NGM egyébként egy hazai ötcsillagos szállodában is csaknem egymillió forintot költött. Az említett adatokból az is kiderül, két éjszakát fizettek ki a Kempinski Hotel Budapest Zrt.-nek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A megújuló energia témájú asztanai szak-világkiállítás magyar részvételére egyébként több mint egymilliárd forintot fordított az állam. Ugyanakkor miközben egyes pavilonoknál jelentős volt az érdeklődés, sajnos a magyar pavilonra nem sokan voltak kíváncsiak. Volt, ahol fél órát kellett sorban állni, másutt egyszerűen be lehetett sétálni. A magyar az utóbbi típusba tartozott, egyáltalán nem volt sor. Lapunk tudósítója nemrég a kiállításon járt, s azt látta, hogy néhányan délutáni szunyókálásra ültek be a csendes magyar pavilonba.

Emlékezetes, az NGM március végén szerződött le 1,122 milliárd forintért az asztanai szak-világkiállításon való magyar megjelenés komplex kivitelezésével, üzemeltetéssel, szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására. A tendert konzorciumban nyerte el az International Construction Company Zrt., a TOO „K-Protocol”, a BO Event Kft., illetve az L.A.C. Kazahsztan Vengerszkiy Torgoviy Dom LLP. Utóbbi cég onnan ismerős, hogy az expóval kapcsolatos előkészítési munkálatokat Horváth László vállalkozó L. A. C. Holding nevű cége nyerte el.

Az üzletember Magyarország tiszteletbeli konzulja Kazahsztánban, a Magyar–Kazah Baráti Társaság elnöke. A vállalkozó vagyonát a HVG legutóbb 3,2 milliárd forintra becsülte, közel két évtizede kiváló kapcsolatot ápol a Fidesz felső köreivel, mindenekelőtt a karcagi vonallal. Így tanácsadó a FÁK-országokat érintő ügyekben, 40 milliót kapott a Vidékfejlesztési Minisztériumtól egy plagizált tanulmányért, kedvezményezettje a pénztárgépbiznisznek. Igazán ismertté azonban három éve az 50. születésnapjára a Nemzeti Galéria termeiben rendezett több száz fős mulatság tette, amelyet a főváros egész területén hallható méregdrága magántűzijáték koronázott meg.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.02.