Átadta a T-Systems a dugába dőlt projekt újabb verzióját a BKK-nak

Újra kifejlesztette a T-Systems a Budapesti Közlekedési Központ netes jegy- és bérletértékesítési rendszerét, amelynek korábbi verzióját nyáron súlyos hibák miatt kellett visszavonni – írja a Hvg.hu.

A portál szerint az új verziót szerdán átadták a közlekedési vállalatnak. A cég azt javasolja, hogy a tesztelést követően induljon egy úgynevezett hibavadászati program (bug bounty), amelyhez biztosítják „az általuk iparági szervezetekkel és szakértőkkel közösen kidolgozott keretrendszert” is.

Úgy tűnik, ebben a kérdésben a cég tanult a nyári fiaskóból, amikor óriási felháborodást generált a rendszerük biztonsági hibáját leleplező fiatal rendőrségi meghurcolása.

A Hvg.hu emlékeztet, a T-Systems júliusban ígérte meg, hogy egy teljesen „új platformra helyezett” rendszerrel fog előállni, a működéshez szükséges infrastruktúra ellenállóbb lesz, az utasok többféle módon is fizethetnek, és lesz egy felhasználóbarát mobilalkalmazás is. Kaszás Zoltán vezérigazgató azt is előre bocsátotta, hogy a cég saját költségén fogja elvégezni ezt a fejlesztést.

Ismeretes, nagy port vert fel, hogy egy tizennyolc éves, magát etikus hekkernek nevező fiatal könnyedén feltörte a BKK netes jegyértékesítési felületét júliusban, a hibát pedig azonnal jelezte a közlekedési társaságnak. A T-Systems azonban feljelentette a fiatalt, akit gyanúsítottként hallgattak ki, majd végül felmentettek. A botrányról itt olvashat bővebben.