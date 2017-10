„Attól tartok, betilthatják a szcientológiát”

Nyílt támadás indult a Magyarországi Szcientológia Egyház ellen – nyilatkozta lapunknak adott interjújában a szervezet elnöke azzal összefüggésben, hogy a rendőrség és az adóhivatal több tucat helyszínen megszállta a felekezet misszióit. Miklovicz Attila úgy véli, kommunista módszerekkel akarják ellehetetleníteni az egyházukat, ezért tartottak vezetőknél, magánlakásokban is házkutatásokat. Mint mondta, titkos nyomozásról van szó, és húsz évre szóló titoktartási nyilatkozatot írattak alá a nyomozók a kollégáival.

– A Magyarországi Szcientológia Egyházhoz köthetően körülbelül harminc helyszínen tartottak házkutatást a hatóságok. A rendőrség személyes adattal való visszaélés és más bűncselekmények miatt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig költségvetési csalás miatt nyomoz. Mit követtek el?

– A szcientológia egyház nem követett el semmit, az eljárások ismeretlen tettesek ellen zajlanak. Ugyanakkor a jogászaink szerint példátlan módon folynak a nyomozások, a történtek pedig nem felelnek meg a házkutatás szabályainak. Az ugyanis teljes mértékben jogellenes, hogy úgynevezett „készletező” házkutatást tartanak, ami azt jelenti, hogy mindent elvisznek a nyomozók, amit találnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– A házkutatások érintik a tavaly felavatott – 2,5 milliárd forintból megvásárolt és felújított – székházukat, valamint több vidéki missziójukat is. Magánlakásokban, vezetőknél is kutattak a hatóságok?

– Úgy tudom, hogy igen.

Belföld MN Nagyszabású razzia indult a szcientológusok ellen A nyomozók állítólag harminc helyszínen csaptak le és vallatószobákat is találtak a budapesti központban.

– Önnél is zajlott házkutatás?

– Nálam nem volt.

– Őrizetbe vettek valakit a nyomozók, esetleg tanúkihallgatások történtek?

– Senkit nem vettek őrizetbe, viszont néhány tanúkihallgatásról értesült az egyház.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

– A 24.hu arról írt, hogy vallatószobákat és hazugságvizsgálóhoz hasonlatos eszközöket találtak a nyomozók. Ez meglehetősen szokatlan. Pontosan mi zajlik a szcientológia egyházban?

– Ezek az információk körülbelül annyira pontosak, mint hogy Iraknak tömegpusztító fegyverei vannak. Tehát semmi nem igaz belőle. S ezt meg tudják erősíteni azok a vallástudósok, politikusok és egyéb személyek, akiknek megmutattuk az épület minden zegét-zugát. Ráadásul az épület a nagyközönség előtt is nyitva áll, amikor épp nem házkutatást tartanak ott a hatóságok. Nincsenek titkos szobáink, az épületben található összes helyiségről készült fénykép megtalálható az interneten.

– A hazugságvizsgálóhoz hasonlatos eszközök vélhetően a szcientológiában használt úgynevezett E-méter (elektronikus mérőműszer – a szerk.) eszközök lehetnek.

– Ilyen eszközöket tartunk. De több mint tíz évvel ezelőtt egy vizsgálat megállapította, hogy ezek nem hazugságvizsgáló eszközök.

– Egy 2002-ben elvégzett vizsgálatról van szó, amit az Országos Rendőr-főkapitányság kriminálpszichológiai alosztálya készített, és azt is megállapította, hogy ezekkel az eszközökkel készített vizsgálatok eredménye könnyen felhasználható etikátlan célra, hiszen olyan információkhoz is hozzá lehet jutni, amiket az alany esetleg nem akar elmondani.

– Ez egy vallásos eszköz, s ehhez semmilyen hatósági engedély nem szükséges.

– Ugyanakkor az adatok esetleges rosszhiszemű felhasználhatóságával egybevág, hogy egy korábbi szcientológiai vezető, Bonyai Péter – aki otthagyta az egyházat –, arról több interjúban is kifejtette, hogy mindenkiről aktákat vezetnek, amely tartalmazza minden személyes adatukat. Azért van szükség erre, hogy kompromittálhatók legyenek a tagok. Mit gondol a volt vezetőjük és a rendőrség megállapításai közti egybeesésről?

– Azt gondolom, hogy Bonyai Péter éppen azért hagyta ott az egyházat, mert nem volt képes felfogni a szcientológia valódi értelmét. A gyónási titok szent és sérthetetlen, és az elmúlt huszonhat évben senki nem tett panaszt azért, mert visszaéltek volna a személyes adataival. Mégpedig azért, mert senki nem élt vissza a hívek adataival.

– De most épp a személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt van nyomozás.

– Egyelőre ez csupán gyanú, s az sem tisztázott, hogy ki tette a feljelentést. Remélhetőleg ez az eljárás során ki fog derülni. Az viszont biztos, és egyben rendkívül érdekes, hogy a kollégáimmal és a jogászainkkal, akik szerdán az épületben voltak, húsz évre szóló titoktartási nyilatkozatot írattak alá a rendőrök. Tehát titkos nyomozásról van szó, a kollégáink sem beszélhetnek arról, hogy mit láttak, mit kérdeztek tőlük, vagy épp mit vittek el a nyomozók.

– Ha már említette a gyónási titkot, ennek sérthetetlensége csak a magyar szcientológia egyházra igaz, vagy az európai és amerikai szervezetekre is?

– Ez az egész egyházra vonatkozóan így van. A magatartási kódexünk rögzíti, hogy a szcientológiai eljárások során, vagy a gyónás során rögzített adatokkal semmilyen módon nem lehet visszaélni.

– Az Egyesült Államokban viszont olyan lejárató weboldalak jöttek létre, amelyek volt szcientológus hívők titkait mutatták be. Úgy tűnik, hogy a tengerentúlon mégsem annyira sérthetetlenek ezek a titkok.

– Én nem tudok ezekről az oldalakról. Annyit tudok, hogy az egyháznak vannak hivatalos oldalai, amelyek azzal is foglalkoznak, hogy az egyházat vakon, buzgó módon támadó személyekről felfedik az igazságot. De én erről kifejezetten tájékoztatást kértem az amerikai egyháztól; azt közölték, hogy soha senkinek nem használták fel a gyónási titkait.

– Az sem világos, hogy az egyháznak miért van szüksége ennyi személyes adatra, s könnyen etikátlan célokra is felhasználható titkokra. Az interneten is megtalálható például a szcientológia egyház élettörténeti kérdéssora, amely rendkívüli részletességgel kérdez rá minden apró titokra. Többek közt meg kell adni azt, hogy a jelentkezőnek hány egyéjszakás szexuális kalandja volt, követett-e el bűncselekményt, fogyasztott-e kábítószert. Továbbá a szexuális identitását is közölnie kell, külön kitérve arra, volt-e homoszexuális kapcsolata. Ezekre az adatokra miért van szüksége az egyháznak?

– Sejtem, hogy ezeket hol találta meg az interneten, Bonyai Péter tett közzé ilyeneket. Igaz, hogy az egyháznak vannak életútkérdéssorai, de már nem azzal a tartalommal, amit említett. Kétségtelen, hogy vannak effajta kérdések, de ezek teljesen megfelelnek az előírásoknak. Az illető ráadásul hozzájárul, hogy megadja, és az sem mellékes, hogy az egyháznak igen magas etikai követelményei vannak. Tehát ha valaki magas pozíciót akar elérni, akkor bizonyos kérdésekre válaszolnia kell.

– Ezeket a kérdéseket rosszhiszeműen is fel lehet használni, ezzel egyetért?

– Persze. Ez így igaz. De bármit fel lehet használni rossz célra, ám ez nem jelenti azt, hogy fel is használja az egyház.

– Az Egyesült Államokban működő szcientológia egyházat értesítették a történtekről? Kértek esetleg segítséget tőlük?

– Természetesen kértünk segítséget és iránymutatást, hiszen Európában több országban hasonló események már lezajlottak, így az anyaegyháznak nagyobb tapasztalata van ebben. Spanyolországban és Belgiumban is történtek hasonló események, ám a hatóságok nem tudtak érdemi eredményre jutni.

– Egyébként mit gondol, mi áll ezeknek a nyomozásoknak a hátterében?

– Véleményem szerint az eljárások a szcientológia egyház elleni nyílt támadások. Arról van szó, hogy el akarják lehetetleníteni az egyházat.

– Miért most indultak ezek az eljárások?

– Mert Magyarország most jutott el arra pontra, hogy ezt meg lehessen csinálni. Kommunista, ÁVH-s eljárás, ami zajlik.

– Mit gondol, mi lesz a végeredménye? Betilthatják a szcientológia egyházat?

– Magyarországon minden lehetséges, hiszen mindenre lehet törvényt alkotni. Én azt gondolom, hogy el akarják lehetetleníteni az egyházat Magyarországon, és attól tartok, hogy akár be is tilthatják a szcientológia egyházat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.20.