Az adatvédelmi hatóság vizsgálja Kocsis Máté pszichológiai elemzését

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordultam kedden Kocsis Máté (Fidesz–KDNP) Józsefváros polgármestere, egyben pártja országgyűlési képviselőjelöltje ügyében – közölte a Magyar Nemzettel Erőss Gábor. A Párbeszéd VIII. kerületi önkormányzati képviselője megdöbbentőnek tartja, ami a józsefvárosi képviselő-testület februári ülésén kiderült: a jogi végzettségű Kocsis Máté „átfogó pszichológiai elemzést készíttetett” róla. Erőss Gábor a helyszínen elhangzott bírálatára reagálva ugyanis a fideszes politikus kikotyogta: adatgyűjtést végeztetett ellenfeléről.

– Figyelembe vettük egyébként a Facebook-bejegyzéseit, az írásmintáját, a felszólalásait, a hanghordozását, sok mindent, olvassa majd el, fantasztikus

– mondta a jegyzőkönyvbe a polgármester, aki a tanácskozáson azon háborodott fel, hogy az ellenzék nem kívánta támogatni a Soros- és bevándorlásellenes előterjesztését. Kocsis Máté végül politikai ellenfelével azt is közölte: ha már nem dolgoznak együtt, négyszemközt és segítő szándékkal átadja neki a pszichológiai elemzést.

Erőss Gábor szerint felvetődhet akár a tiltott adatgyűjtés gyanúja is, és a NAIH-nak tegnap postázott bejelentésében a további jogi útra terelés lehetőségét is nyitva hagyja. A további lépésekről mindenesetre a Péterfalvi Attila vezette adatvédelmi hatóság önmaga is dönthet, de a vizsgálat megállapításai alapján a sértett ellenzéki képviselő is tehet feljelentést. Az említett bűncselekményt egyébként a büntető törvénykönyv 1–3 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni; de minősített esetben, ha például az adatszerzést jelentős érdeksérelmet okozva követik el, akár 5 éves börtönbüntetés is kiszabható.

– Józsefvárosban nem ez lenne az első jogsértés. Jelenleg a fővárosi kormányhivatalnál zajlik törvényességi eljárás az önkormányzat ellen. Csaknem fél éve már, hogy a felügyeleti szervhez fordultam, mert az egyik önkormányzati bizottság, a társasházak támogatásáról is döntő testület ülésére szóló meghívót nem tették fel a kerület honlapjára. Ez a közérdekű adatokról szóló jogszabályokkal ellentétes, amit végül a hivatal is akceptált, mert lépésem óta rendre megjelenteti időben a meghívókat – mondta a Párbeszéd politikusa. Erőss Gábor úgy gondolja, csak a nyilvánossággal és a határozott ellenzéki fellépéssel lehet arra kényszeríteni a hatalmat, hogy tartsa be a jogszabályokat. Hozzáfűzte: korábban volt már sikerélménye e tekintetben, ugyanis a fővárosi kormányhivatal egyszer már „elmeszelte” a VIII. kerületi önkormányzatot, amikor is szintén egy bizottsági ülésen nem tették fel szavazásra jogszerűen benyújtott módosító indítványát.