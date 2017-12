Az Airbusok után igazi katonai szállítógépeket is vesznek

A kormányzati többfunkciós szállítógépek beszerzéséről írt cikkünk megjelenése után egy héttel a honvédelmi minisztérium szerdán elismerte, hogy két Airbus A319-est – ahogy ők mondják katonai csapatszállító repülőgépet – vesznek a honvédségnek. Simicskó István tárcavezető és Benkő Tibor vezérezredes, vezérkari főnök sajtótájékoztatóján továbbra sem árult el pontos részleteket a Zrínyi 2026 program keretében megvalósuló fejlesztésről, a költségek kapcsán azonban annyit elmondtak, hogy a 8-9 éves gépeket egy légitársaság megszűnése nyomán kedvezményesen, az újonnani ár (darabonként 70-80 millió euró) kevesebb mint feléért – összesen mintegy 22-25 milliárd forintért – sikerült megvenni, logisztikai és kiképzési szolgáltatásokkal együtt.

Mindez megerősíti a múlt heti cikkünkben leírtakat, miszerint a csődbe ment Air Berlin tulajdonában lévő, a legutóbb az Eurowings légitársaságnak lízingelt gépeket sikerült megszerezni, egy tízmilliárd forintos nagyságrendű ügylet keretében. A beszerzésről a példátlan információbiztonsági intézkedések, a parlamenti szakbizottság által adott közbeszerzés alóli felmentés miatt semmilyen hivatalos megerősítést nem lehetett szerezni, cikkünket amatőr repülőgépfigyelők értesüléseire, internetes adatbázisokra, illetve honvédségi és iparági forrásokra alapoztuk. A hétvégén egy cseh szpotter fotóiból kiderült az is, hogy az Airbusokat olaszországi átfestést követően a csehországi Ostravába repülték át ideiglenes máltai lajstromjellel, ahol a magyar megrendelő által kért konfigurációba alakítják át azokat az elkövetkező hónapokban.

A szerdai tájékoztatón elhangzott az is, hogy a gépek igénybevételi rendje nem változik a honvédség 40-45 éves An-26-osaihoz képest. Azaz a honvédség jelenleg 14 országban működő misszióinak személyi állományát fogják szállítani, de vészhelyzetben akár sérült katonák, civilek evakuálására is használják majd őket. Mivel Az An-26-osok képességei és hadrafoghatósága az utóbbi időben már rendkívül korlátozott volt, idén 55 alkalommal kellett gépeket bérelni a szállítási feladatokra. Ez azonban nem elég megbízható megoldás, például az iraki Erbílben állomásozó magyar kontingens (MH IKBK) váltása is két hetet késett, amikor a civil légiforgalmat ideiglenesen felfüggesztették. A szerdai tájékoztatón azt nem emelték ki, hogy a változatlan igénybevételi rend azt is jelenti, hogy a gépek – akárcsak az „Ancsák” – természetesen az állami vezetők, delegációk szállítását is végezni fogják. Ez azért kényes kérdés, mert a kormánykommunikáció ragaszkodik ahhoz, hogy a beszerzett gépek nem kormánygépek, hanem katonai gépek, honvédségi költségvetésből veszik meg azokat, és a honvédség hadrendjébe állnak be.

Hogy a kategorizálás nem megkerülhető kérdés, az a szerdai tájékoztatón is kiderült. Elhangzott, hogy a légi szállító képesség helyreállításának következő lépéseként nehéz terheket szállítani képes katonai szállító gépeket is be fognak szerezni, tender útján. Az utasszállítóból átalakított Airbusokkal szemben ezek igazi, eredetileg is katonai célra tervezett gépek: teherrámpával rendelkeznek, alkalmasak légi teherdobása és ejtőernyős deszantdobásra, rossz minőségű repülőterekről is tudnak üzemelni, illetve önvédelmi rendszerrel képesek megvédeni magukat a rakétatámadásoktól. Információink szerint opcióként az is felmerült, hogy legyenek alkalmasak légi utántöltésre szállító feladataik mellett, ami azért is lenne jó, mert ebből a képességből Európában hiány van. A szóba jöhető típusok – melyek gyártói már folytattak tapogatózó tárgyalásokat Budapesten – az olasz Leonardo C-27J típusa, az Airbus spanyol ágának C-295-öse, az amerikai Lockheed Martin C-130J Herculese, illetve a brazil Embraer fejlesztés alatt álló KC-390-ese.