Az ÁSZ szerint volt számlája a Fidesznek, a Hír TV szerint nem

Parlamenti vizsgálóbizottságot állítana fel a Jobbik, hogy tisztázni lehessen a Fidesz – a sajtóhírek alapján egyre zavarosabb – 2010-es kampánykiadásait. Volner János, a Jobbik frakcióvezetője a 24.hu keddi cikkére hivatkozott, miszerint a Fidesz kampányát szervező Hír TV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt. mostani vezetése nem találja annak nyomát, hogy hét évvel ezelőtt a költségeket kiszámlázták volna a pártnak.

– Ilyen módon tehát a Hír TV által nyújtott kampány teljesen ingyen volt – vélekedett az ellenzéki politikus, aki szerint ez az ügy felveti mind a tiltott pártfinanszírozás, mind pedig az adócsalás gyanúját. Egyúttal kíváncsi arra, hogy a 2010-es kampányban „mennyit csalt a Fidesz”, és mekkora kárt érte az adófizetőket, mindez pedig mennyiben befolyásolta a választások eredményét.

Az utóbbi évek tapasztalata az, hogy hiába kezdeményez az ellenzék vizsgálóbizottságot bármilyen, a kormány ügyeit firtató kérdésben, a testület végül nem jön létre. Az erről szóló jogszabály ugyanis számos lehetőséget ad, ami alapján el lehet elutasítani, hogy a képviselők vizsgálódhassanak. Az egyik például, hogy nem lehet olyan témában bizottságot életre hívni, amely az Állami Számvevőszék (ÁSZ) hatáskörébe tartozik.

Könnyen lehet, hogy ezúttal ez lesz az indok – hiszen fideszes politikusok rendre azzal igyekeznek alátámasztani, hogy szabályos volt az eljárásuk, hogy az ÁSZ akkoriban rendben talált mindent.

Az legalábbis biztos, hogy egyre több az egymással ellentétes információ a Fidesz 2010-ben folytatott plakátkampánya kapcsán. Azt lehet tudni, hogy a mostani kormánypárt akkor azt közölte az Állami Számvevőszékkel, hogy 35 millió forintot költött plakátokra; emögött pedig – nagyon úgy tűnik, hogy – számlák is voltak.

Az ÁSZ a Magyar Nemzet megkeresésére ugyanis azt közölte, hogy „a Fidesz és KDNP jelölőszervezetnél a kampánytevékenységre vonatkozó, annak jogszerűségét igazoló szerződések, egyéb kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási dokumentumok rendelkezésre álltak”.

Azonban a párt kampányát akkoriban lebonyolító Hír TV jelenlegi vezetése állítja: átvizsgálták az akkori dokumentumokat, és úgy tűnik, semmilyen közterületi költést nem számláztak tovább a Fidesznek. Szerintük ez a korábbi menedzsment felelősségét veti fel. A cég akkori elnöke Liszkay Gábor volt, aki jelenleg a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mediaworksöt vezeti.

Kérdéses az is, hogy – függetlenül az ÁSZ-hoz bejelentett összegtől – valójában mennyibe került a Fidesz kampánya. Ugyancsak a 24.hu mutatott be korábban egy olyan dokumentumot, amelyen nem a bevallott 35, hanem 98 millió forint szerepel.

A számvevőszék kérdésünkre leszögezte azt is, hogy nekik nincs nyomozati jogkörük, vagyis azt tudják ellenőrizni, amiről a pártok beszámolnak. A Hír TV jelenlegi vezetése most azt tervezi, hogy büntetőfeljelentést tesz az ügyben. Ezt már egyébként az MSZP is megtette egy hónappal ezelőtt, de egyelőre semmilyen választ nem kaptak. Molnár Gyula, a szocialisták elnöke szerdán bejelentette, hogy az új fejlemények miatt feljelentéskiegészítéssel élnek.

– Felszólítjuk Polt Péter legfőbb ügyészt, ne azt nézze, hogy milyen nevek szerepelnek a papíron, hanem azt, hogy milyen bűncselekmény valósulhatott meg – fogalmazott. Beszélt arról is, hogy értékelésük szerint Simicska Lajos készen áll arra, hogy „akár saját megvádolása árán is ezt a hatalmat leváltsa”. – Ebben, azt gondolom, mi segíteni fogunk neki. A politikai részét mi vállaljuk, ő pedig szállítsa nekünk hozzá a muníciót – mondta az MSZP elnöke.

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára ennek ellenére látszólag nem aggódik, ő úgy véli, „ne tekintsük készpénznek, amit Simicska Lajos nyilatkozik”. A Lázár János mellett dolgozó politikus is ugyanazzal érvelt, mint párttársai: a Fidesznek el kellett számolnia a kampányköltéseivel. Arról azonban már nem ejtett szót, hogy az ÁSZ maga állítja, hiányos volt az eszköztára.

A 2010-es kampány mellett továbbra is kérdéseket vet fel a mostani „plakáttörvény”, konkrétan hogy Lázár János utasítása alapján a kormányhivatali dolgozóknak is bőven akad feladatuk. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke kifejezetten rossz döntésnek tartja, hogy a kormányhivatali alkalmazottaknak kell majd felmérniük az illetékességi területükön lévő plakátokat.

Boros Péterné a Magyar Nemzet megkeresésére leszögezte, hogy a feladatot végre kell hajtani, hiszen jogszabály szól róla, ugyanakkor éppen annyira szerencsétlen a helyzet, mint amikor tavaly karácsonykor a nyugdíjasoknak járó Erzsébet-utalványt akarták ezekkel a munkatársakkal kézbesíttetni.

Az érdekképviseleti vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a megyei és járási kormányhivatalokban a kormány által sem cáfolt igen jelentős munkaerőhiány van. Erre a Lázár János által kiadott utasítás is utal, hiszen az áll benne, amennyiben nincs megfelelő kapacitás a plakátszámlálásra, akkor más munkakörből kell majd kirendelni munkavállalókat. – Ez azt is jelentheti, hogy az építészmérnök, a járványügyi főorvos, illetve a kétdiplomás gyámhivatali vezető felfüggeszti szakmai munkáját és rója az utcákat, hogy strigulázhassa a plakátokat – fogalmazott. Boros Péterné azt is kifogásolta, csupán a feladat van meghatározva, azok a feltételek már nem, amelyekkel el lehet végezni. Ő kérdésesnek tartja például azt, hogy mivel fognak a munkatársak közlekedni, szolgálati autóval, busszal, vagy biciklivel; és azt is, ki fogja a költségeket megtéríteni.

Csepreghy Nándor szerint téves összemosás eredménye az, hogy az adminisztratív feladatot végzőknek kellene majd a plakátokat felmérniük. Szerda reggel az ATV-ben azt mondta, ezt a munkát azok végzik majd el, akik eleve a közterületen dolgoznak. Személyes véleményét is megosztotta: ő az összes plakátot betiltaná.

