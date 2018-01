Az ÁSZ-törvényt támadná meg a Jobbik

Meg szeretné támadni a Jobbik azt a törvényt, amely szerint az Állami Számvevőszék (ÁSZ) bírságával szemben nincs jogorvoslat – ez az egyik lépés, amit megtesz a párt az állami szerv 660 millió forintos gigabírsága miatt. Volner János, a párt frakcióvezetője szerda délelőtt jelentette be, hogy már zajlik a munka, amelynek a végén az Alkotmánybírósághoz akarnak fordulni.

Emellett azt sem hagyják annyiban, hogy az adóhatóság várhatóan inkasszót tesz majd a számlájukra, miután a kiszabott bírságot – mint jelezték – a rendelkezésükre álló 15 napon belül önként nem fogják kifizetni. Bár itt azt is megjegyezte, hogy az őket megbüntető ÁSZ élén egy volt fideszes képviselő, Domokos László áll, azt az ügyészséget, amelynek átadták az ügyet és jelenleg is nyomozást folytat, szintén egy korábbi fideszes politikus, Polt Péter vezeti, az az adóhatóság pedig, amely be fogja hajtani a pénzt egy jelenlegi fideszes honatya, Tállai András irányítása alatt áll. "A Fidesz maffiaállama maga alá gyűrte Magyarországot" – mondta.

Ha az itthoni lehetőségeket kimerítették, akkor jön a nemzetközi színtér, ez a strasbourgi bíróság lehet. A jobbikos politikus megítélése szerint azonban idáig már csak a tavaszi parlamenti választások után jutnak el.

A politikus felhívta a figyelmet arra is, a Nemzetgazdasági Minisztérium még tavaly ősszel módosított egy rendeletet annak érdekében, hogy például az ÁSZ bírsága adó módjára legyen behajtható. "A Fidesz már tavaly ősszel biztos volt abban, hogy Domokos László Állami Számvevőszékét fogja felhasználni az ellenzék lejáratására és a Jobbik megsemmisítésére" – vonta le ebből a következtetést.

Volner János is megismételte azt, amit Vona Gábor egy nappal korábban mondott, miszerint a 2018-as választás tétje, hogy Orbán Viktor kerül börtönbe, vagy pedig Vona Gábor. Szerinte ugyanis a magyar miniszterelnök "hűen másolja Putyin munkamódszereit, igyekszik büntetőjogi fenyegetettségben tartani az ellenzéket".

A jobbikos politikus elmondta azt is, hogy a legfrissebb, ma reggeli adatok szerint az adománygyűjtésüknek köszönhetően már több mint 62 millió forint jött össze. Ezt az összeget több mint 5100 ember adta össze.

Hétfőn az egykori fideszes képviselő, Domokos László által vezetett Állami Számvevőszék bejelentette, hogy véglegessé vált a Jobbik büntetése, amit tiltott támogatás miatt szabtak ki a pártra. Vona Gábor pártjának 15 napon belül kell kifizetnie 331 millió forintot, és még ugyanennyit a választások után vonnak el tőlük az állami támogatásból. A pártelnök azonban kedden bejelentette, önként egy fillért sem fizetnek. Vona Gábor még azt sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy a párt vezetőit, beleértve saját magát, az eljárás végén börtönbe zárják.