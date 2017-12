Az Együtt is a Jobbikkal vonul pénteken

Juhász Péter, az Együtt társelnöke a Hír TV-ben este azt mondta, nehéz döntés volt, de végül úgy döntöttek, kint lesznek a pénteki tüntetésen.

Hozzátette: szerintük sincs rendben, ahogy a Jobbik plakáthelyekhez jutott, de ez ennél sokkal többről szól már.

A párt Facebook-oldalán közli Juhász Péter posztját, amelyben azt írja: „A Jobbik pártfinanszírozási megoldása elfogadhatatlan. Az ilyen megoldásokért kirótt büntetés jogos és szükséges. Azonban tűrhetetlen az a kettős mérce és diszkriminatív jogalkalmazás, ami a Fidesz egy politikai vetélytársával szemben folyik. A kormánypárt 2014-ben épp olyan kedvezményeket kapott Simicska Lajostól, mint a Jobbik. Ha a Jobbik bűnös, a Fidesz is az, így ellene is vizsgálatot kell indítani! Ezért megyünk mi is utcára pénteken.”

Korábban a Momentum és az LMP politikusai is nyilatkoztak, illetve az interneten közzétették, hogy szintén csatlakoznak a Jobbik pénteki fáklyás felvonulásához.

Az MSZP és a DK képviselői viszont azt nyilatkozták, hogy nem vesznek részt a tüntetésen.