Az Együtt le fogja tépni a kormány Soros-ellenes plakátjait

Eltávolítja az utcákról az Együtt a kormány újabb gyűlöletkeltő, Soros György-ellenes plakátjait is – jelentette be közleményében Vajda Zoltán, a párt elnökségi tagja.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kormány újabb plakátjait már országszerte elkezdték kiragasztani. Az Együtt országos mozgalmat indít, a plakáttépési akciókat most is demonstrációként jelenti be a rendőrségnek. A rendőrségi bejelentés után a párt aktivistái azonnal hozzákezdenek a plakátok eltávolításának.

Idén nyáron Vajda Zoltán, az Együtt politikusa kezdte el eltávolítani a kormány előző nemzeti konzultációja keretében kiragasztott gyűlöletkeltő plakátokat. Az akcióból országos mozgalom lett, amihez több párt és számos civil csatlakozott, így vidéken és Budapest számos pontján rendőrségi bejelentés keretében távolították el a kormányzati plakátot.

A közleményben hangsúlyozták: az Együtt továbbra is elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány a magyar emberek valós problémáinak megoldása helyett továbbra is gyűlöletet és félelmet kelt. Ezért a cselekvő ellenzék pártjaként az újabb gyűlöletkeltő plakátokat is eltávolítja – tették hozzá.

Ismeretes, az Átlátszó kikérte és összesítette a 2017-es nagy kormányzati kommunikációs kampányok költségeit. A végeredmény szerint az áprilistól a júliusi vizes vb-ig tartó „Állítsuk meg Brüsszelt!” és „Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén!” kampányok során összesen 7,2 milliárd forintot költöttek az adófizetők pénzéből.