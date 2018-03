Az Elios fényt vitt a fény városába is, hosszú távra eladósítva a települést

Bevált recepten ne változtass – ez lehetett a jelszó Mátészalkán, ahol még 2017 decemberében is remekül működött az Elios–Sistrade-tandem a szabolcsi város közvilágítási közbeszerzésén.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Magyar Nemzet kiderítette: a fideszes vezetésű Mátészalka lehetett az utolsó város, ahol az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatában kulcsszerepet játszó, korábban Tiborcz Istvánhoz, a miniszterelnök vejéhez köthető két cég „sikeresen” bonyolított le közvilágításilámpa-cserét. Bár ezt a fejlesztést is jellemezte, hogy a pályázat előkészítői és későbbi kivitelezői között átfedés van, az OLAF a tendert nem vizsgálhatta, mert uniós forrásokat nem vontak be az üzletbe. Mátészalka ugyanis hatalmas banki hitelből finanszírozta a beruházást, a város tehát hosszú távra eladósította magát. A településen egyébként előfordultak lakossági panaszok is, amelyek arról szóltak, hogy az új lámpák gyengébben világítanak a korábbi fénytesteknél. Jó hír viszont, hogy a leszerelt eszközöket bárki megveheti 4–7 ezer forintos darabáron.

A szereposztás a szokásos volt az Elios és a Sistrade között. Az utóbbi cég – tulajdonosa Hamar Endre, Tiborcz István barátja és üzlettársa – még 2016 decemberében készítette el a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tendertervet.

Abban 2373 darab lámpatest cseréjét javasolta a városnak. Hanusi Péter polgármester indítványára 2017 márciusában a képviselő-testület elfogadta, hogy az önkormányzat 350 millió forint keretösszegű, hosszú lejáratú hitelt vegyen fel a projekt finanszírozására. Az önkormányzati hitel felvételéhez a kormány hozzájárulása is kellett.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Tavaly májusban írták ki a tendert, az eredményt augusztusban hirdették ki. Öt ajánlat érkezett, ezek közül négy cég 265 millió forintos ajánlatot nyújtott be, míg az Elios Innovatív Zrt. 262 millió forintos árat tartott reálisnak. Nyilván a 3 millió forintos különbségnek köszönhetően Tiborcz István, a kormányfő vejének volt cége nyerte el a közbeszerzést.

A drágább ajánlatokat beadott társaságok mindegyike végzett már nagyobb beruházásokat olyan településeken, mint Felcsút, Mezőkövesd vagy Karcag, a negyedik vállalkozás pedig Mészáros Lőrinc egyik cégével közösen nyert meg egy vasúti tendert. A Roneko Tállai András adóhatósági elnök, volt mezőkövesdi polgármester városában a stadion világításának kiépítését végezte, a U Light Kft. Felcsúton szerelt fel lámpákat, a Zöld F. Kft. pedig Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter városában, Karcagon korszerűsítette a közvilágítást. Szintén 265 millió forintos ajánlatot tett le Mátészalka asztalára a Fehérvill-Ám Kft., amely 2015-ben a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló R-Kord Kft.-vel közösen indulva nyerte meg a GYSEV Zrt. 236 millió forintos nyílt tenderét.

Mátészalka fideszes polgármestere, Hanusi Péter elégedett a közbeszerzéssel, amiről egy 2017. november 30-ai képviselő-testületi jegyzőkönyv is tanúskodik. – Büszke vagyok a beruházásra. A közbeszerzés jól sikerült, hiszen a 350 millió forintos keretösszeget ki sem használta az önkormányzat – örvendezett az ülésen a polgármester. Hozzátette: a közbeszerzés kiírásánál ragaszkodtak a „legjobb minőségű Tungsram” lámpatestekhez.

Az már korábban kiderült, hogy a Tungsram és az Elios régi jó üzleti partnerek. A hazai lámpanagyhatalom, a Tungsram–Schréder Zrt. – a cég 2017 októberében már megkapta az OLAF jelentésének tervezetét – ugyanis például a jászberényi közvilágítás 2015-ös felújításakor 60 millió forinttal drágábban szállította volna ugyanazokat a lámpákat a konkurenciának, mint az Eliosnak.

Tiborcz István egykori cége 2010-ben nyerte el az első közvilágítási közbeszerzést, még Hódmezővásárhelyen, ahol a Tungsram-Schréder az alvállalkozója lett. Tehát OLAF-vizsgálat ide vagy oda, még 2017 végén is működött a Sistrade–Elios–Tungsram-Schréder-együttműködés Mátészalkán, a „fény városában”. Az elnevezés arra emlékeztet, hogy 1888-ban Magyarországon másodszor – New Yorkkal egy időben – itt gyulladt fel a villanyfény.

Az OLAF csak 2014-ig vizsgálta az Elios ténykedését. Az uniós hivatal jelentése szerint az akkor még Tiborcz István tulajdonában lévő céghez kötődő közbeszerzések közül a vizsgált 35 projekt mindegyikében felmerült a visszaélés gyanúja, de az esetek felében, 17 pályázatnál egyenesen úgy találta az OLAF, hogy szervezett csalási mechanizmust építettek ki.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.02.