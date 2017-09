Az ellenőrök utazhattak, de a sajtó nem szállhatott fel a felcsúti kisvasútra

Jelentős médiaérdeklődés kíséretében, szakadó esőben látogatta meg a Vál-völgyi Kisvasutat a német Ingeborg Grassle vezette uniós delegáció. A küldöttséget – a Magyar Nemzet információi szerint – a kisvasutat működtető Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány képviselői fogadták.

A tanácskozáson a kiszivárgó hírek szerint az uniós támogatással megépült beruházás kihasználtsága is szóba került. A delegáció az alcsútdobozi arborétumtól a Puskás Akadémia stadionjáig, a Pancho Arénáig utazott, majd busszal folytatta útját Szekszárd felé. A sajtó munkatársait nem engedték felszállni a járatra. A helyszínen megjelent Hadházy Ákos, az LMP társelnöke és Szigetvári Viktor, az Együtt politikusa is, akik korábban többször kritizálták a beruházást és annak hatalmas költségeit.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága hétfőn délben érkezett meg Budapestre. A háromnapos tényfeltáró út célja, hogy ellenőrizzék, az uniós források elköltése szabályszerű-e. Hétfőn a 4-es metrót tekintették meg, kedden a kisvasutat, de ismerkednek a Budapest Szíve projekttel, és elutaznak Szekszárdra, valamint Bajára is.

A bizottság útját nagy levelezgetés előzte meg, Lázár János kancelláriaminiszter és Deutsch Tamás néppárti EP-képviselő is közbelépett, hogy valahogy eltérítse céljától a vizsgálódást, vagy legalábbis ne most, hanem a választások után jöjjenek a brüsszeli bürokraták nézelődni. Lázár János azt írta, felháborítónak tartja, hogy több ezer társfinanszírozásból épp azt a projektet vizsgálják, amely a miniszterelnök falujában valósul meg. A levelezésből a szokottnál nagyobb médiafelhajtás is adódott, pedig egy ilyen út normális és szokásos az EP uniós forrásainak felhasználását nyomon követő bizottsága részéről.

Kollégánk, Marabu, grafikát is készített az Európai Parlament bizottságának útjáról, amit ide kattintva tekinthet meg.