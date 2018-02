Az ellenzékiek véleménye: Orbán saját valóságát értékelte, nem az országot

Orbán Viktor vasárnap délutáni beszéde után az ellenzék vezető szószólói is elmondták véleményüket a miniszterelnök évértékelőjéről, amit az alábbi cikkben mi is követtünk:

Széll Bernadett: Orbán letagadja a problémákat

Az LMP miniszterelnök-jelöltje, Széll Bernadett elmondta, Orbán Viktor évértékelője egy másik Magyarországról szólt. Egy olyan Magyarországról, ahol a kampány legfontosabb kérdése, hogy megmarad-e egy olyan kerítés, amit senki nem akar lebontani. A kormányfő szerint Magyarország visszaszerezte az önállóságát: ezzel szemben a valóság az, hogy a miniszterelnök évek óta pontról pontra végrehajtja a Putyin-tervet.

Bár a miniszterelnök azt állította, aki ma többet dolgozik, az többet is keres, ezzel szemben a valóság az, hogy a magyar emberek egyre többet dolgoznak, és egyre kevesebbet visz haza.

Ma Magyarországon a valóság harcol a propagandával – ecsetelte Széll. – Orbán Viktor nem megoldani, hanem eltagadni akarja a problémákat. „Orbán Viktor nem kormányozni akar, csak hatalmon maradni” – mondta.

Orbán ajánlatával szemben Széll Bernadett a valóság oldalán szállt harcba miniszterelnök-jelöltként, mert tudja, a valóság mindig legyőzi a propagandát és a hazugságot. És ő arra kér mindenkit, a következő hetekben döntse el, a plakátoknak hisz vagy a saját szemének.

Megfogalmazta azt is, hogy átlát a plakátokon, és az egész „plakátvalóságon”. Látja a problémákat és a kihívásokat, de a megoldásokat is: Magyarországon minden adott ahhoz, hogy a következő évtizedeknek sikertörténete legyen, de új vezetőkre, új politikára és új irányra van szükség hozzá.

Jobbik: mindenkit cserben hagyott a Fidesz

A párt közleményben fejtette ki véleményét: Orbán Viktor a saját nyolc évét értékelte, nem az országét. A miniszterelnök szerint az elmúlt nyolc év sikeres volt. Valószínűnek tartják, hogy a saját nyolc évére gondolhatott, hiszen strómanjai soha nem látott vagyonokkal lettek gazdagabbak. Magyarország pedig 20 ezer gazdag és 2300 szegény migránssal. Előbbieket pénzért, utóbbiakat titokban engedte be a miniszterelnök, ami valóban veszélyes – fogalmazták meg.

Mint ahogy azt is, veszélyesnek tartják, hogy a magyar kormányfő maffiózókat megszégyenítő módon fosztja ki az országot – erre az Elios-botrány világít rá –, emiatt ma már minden harmadik magyar kénytelen súlyos nélkülözésben élni: lepusztított kórházak, agyonadóztatott vállalkozások, elszegényedő nyugdíjasok, cserben hagyott devizahitelesek között. Az Orbán-kormány valódi eredményének a félelemkeltést, a korrupciót, az eltitkolt migránsokat, az út szélén hagyott magyarokat, illetve az elvándorolt fiatalokat tartják.

A közleményben azt is írták, hogy április 8-án egy ország fog a miniszterelnök szavairól és az elmúlt nyolc évről véleményt mondani. Az lesz az igaz évértékelés. „Ma még a nép hallgatja az Ön hazugságát, hamarosan Ön fogja a nép igazságát, amely a Jobbikot kormányra, Önt pedig az eszét vesztett diktátorok méltó helyére, börtönbe fogja juttatni, mert egy országot tönkretenni következmények nélkül nem lehet!”

Liberálisok: Stop, Orbán Viktor!

A Magyar Liberális Párt megállítaná a kormányfőt. Erre lehetőséget látnak április 8-án, hogy a gyűlölködés kormányát és vezetőjét, Orbán Viktort a leváltsák. A Fidesz elnökének állításával szemben ők úgy vélik, Magyarország a megerősödés helyett az unió sereghajtójává vált az elmúlt nyolc évben. A keleti nyitás kudarcba fulladt, régiós versenytársaink a gazdasági növekedés tekintetében is messze jobban teljesítenek nálunk. Egyetlen mutatóban vesszük fel a világgal a versenyt – fogalmaznak –: a Fidesz gátlástalan politikájának következményeként brutális mértékű lett a korrupció.

Szerintük Orbán Viktor hazudott a magyaroknak, mégpedig azért, hogy félelmet és gyűlöletet keltsen a társadalomban, hogy aztán a magyarok megmentőjeként tetszeleghessen. Továbbá hazudott a menekültekről, Soros Györgyről, Brüsszelről, Európáról és az ENSZ-ről is.

Kihangsúlyozták azt is, hogy átverte a magyarokat Orbán, amikor azt állította, „nem fogadunk be bevándorlókat”, hiszen a fideszes offshore cégeken keresztül eltüntetett milliárdokért cserébe több mint 22 ezer gazdasági migráns kapott letelepedési kötvényt az államtól, a szükséges ellenőrzés nélkül. Később az is kiderült – sorolták érveiket –, hogy az Orbán-kormány még a „brüsszeli kvótát” is teljesítette, miután egy év alatt több mint 1300 menekültet fogadott be. Hazánkra azonban nem a bevándorlás jelenti az igazi veszélyt – vélik –, hanem a kivándorlás. Alátámasztásul az 1956-os forradalom utáni időszakot említették, hiszen akkor hagyták el ilyen sokan Magyarországot.

Magyarországra nem a „Soros-terv” jelenti az igazi veszélyt, hanem Orbán Viktor és a Fidesz politikája – jelentették ki, továbbá az iskolák központosítása, a tanárok és a diákok szabadságának folyamatos korlátozása. Valamint az is, hogy az egészségügyet kivéreztetik, ugyanis állandósult a forrás- és az orvoshiány, végtelenek a várólisták, és mind sűrűbben fordulnak elő kórházi fertőzések. Magyarországra a szabadságjogok folyamatos korlátozása, a civilek vegzálása és az uniós támogatások bűnszervezet szerű elrablása jelenti az igazi veszélyt – hívták erre is a figyelmet: Magyarországra Putyin barátsága, a méregdrága orosz hitelből felépülő, második paksi atomerőmű jelenti az igai veszélyt.

Szigetvári Viktor: Nyolc háborús év áll mögöttünk

Szigetvári Viktor, az Együtt miniszterelnök-jelöltje szerint szégyen, hogy 8 év ilyen nemzetközi gazdasági helyzet után a magyar miniszterelnök képtelen volt valódi, fenntartható eredményekről beszámolni az ország polgárainak. Nyolc értelmetlen, háborús év áll mögöttünk, hazánk nyugatról keletre sodródik, a lecsúszás folyamatos, hazánk egyre élhetetlenebb, és sodródunk Vlagyimir Putyin ölelő karjaiba – jelezte.

Kifejtette, a magyar miniszterelnök országértékelője ismét nem a valóságról szólt, hanem egy társadalmi kisebbséget képviselő, erkölcstelen tolvaj zsákutcás lázálmairól. Igenis, kormányváltó hangulat van az országban, lehetségesnek tartja az illiberális rezsim megdöntését 2018 tavaszán, és csupán a választási rendszer csalásai lehetnek támasztékai az elnyomó hatalomnak.

A beszédben képtelen volt a miniszterelnök olyan tényleges eredményekre utalni, amelyek javítottak a közszolgáltatások állapotán – jelentette ki Szigetvári. Megállapította, hogy Orbán nem tudott beszélni az egészségügy válságának megoldásáról, nem tudott beszélni a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának növeléséről, nem tudott beszélni az oktatási rendszer modernizálásáról, nem tudott beszélni a szegénység csökkentéséről – hiszen mindezek nem történtek meg.

A Fidesz immár semmi jövőbemutatót és innovatívat nem ad hazánk számára, csak felélik a közvagyont, eladósítják az országot és ellopott vállalataikat. Nem gondolja azt, hogy jólétet, nyugatias fejlődést és polgárosodást teremtenek, hiszen az elmúlt 8 év során nőtt a középosztálybeliek kiszolgáltatottsága, tovább romlott az egészségügy állapota és szétverték az oktatási rendszert – tért vissza a központi problékmákra.

Úgy látja, az elmúlt 8 évben Orbán Viktor strómanjai révén nemcsak hazánk leggazdagabb embere lett, hanem közös szabadságunkat is ellopta. Továbbá a Nyugatellenes lázító butaságai tovább sodorják hazánkat keletre. Ami történelmi zsákutcát jelent hazánk számára. Ugyanis együttműködésre és partnerségre volna szüksége Magyarországnak a nyugati és különösen az európai partnerekkel.

Illusztrálva a helyzetet elmondta, hogy regionális versenytársaink lehagynak bennünket, tíz év múlva pedig fenntarthatatlan gazdasági helyzetben találjuk majd hazánkat. Nem lesz munkaerő, a polgárok jelentős részének rossz lesz az egészségi állapota, és szorongásokkal, félelmekkel teli ország fogja gyűlölni szomszédait és önmagát. Ezt a képet vetíti elő az Orbán-modell.

Karácsony Gergely: Hazugságbeszéd volt

Hazugságbeszédként jellemezte a kormányfő évértékelőjét az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje vasárnap Budapesten. Karácsony Gergely sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „Soha még ilyen nyolc évet Magyarországnak!”.

A Párbeszéd társelnöke szerint a Fidesznek nem Magyarország, hanem a magyar emberek pénze az első. Ha valóban Magyarország sorsa lenne fontos a kormánynak, akkor Orbán Viktor számba vette volna, hogy az elmúlt nyolc évben hova jutott az ország gazdasága, oktatása és egészségügye – közölte, rámutatva, hogy siralmas adatok jellemzik ezeket a területeket.

Karácsony Gergely ismét felszólította Orbán Viktort, hogy ne bújjon el a vita elől. Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerint az évértékelő közepes méretű szocialista nagyvállalat igazgatójának termelési beszéde volt, néhány hamis, álságos illúzióval megspékelve.