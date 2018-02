Az ember, aki soha nem fárad el – Lázár János komolyan építkezik

Újabb videóval jelentkezett Lázár János politikai valóságshow-ja, amely a Miniszterelnökséget vezető miniszter napjait követi. A hétfőn indult, vadonatúj honlapon szerdán közzétett videóban még Orbán Viktor miniszterelnök is megszólal, amikor Krakkó Ákos riporter kérdésére, egy kormányülés előtt szembedicséri beosztottját: „Nehogy azt higgye, hogy nem tudja eldönteni! El tudja, csak nem mondja meg magának. Nagyon kevés ügy van, amit a miniszter úr nem tud eldönteni.”

A tízperces videóban megszólal a miniszter sofőrje, sőt a felesége, Megyeri Zita is. Valószínűleg ő a férje legjobb PR-osa, hiszen viszonylag hosszan beszél Lázár legendás teherbírásáról. Megtudhatjuk például, hogy Lázár jól bírja a terhelést és gyorsan regenerálódik, illetve azt is, hogy „óra nélkül ébred minden hajnalban 5 és fél 6 közt, soha nem alszik el”. Nem a feleség, hanem a riporter szájából, de elhangzik az is, amit akár a plakátjaira is kiírhatna: Lázár „az ember, aki soha nem fárad el”. Annyi azért kiderül, hogy ez nem teljesen igaz, de ha fáradt, akkor is csak azt veszik észre rajta, hogy lelassul, nem olyan fordulatszámon pörög, mint máskor.

A hódmezővásárhelyi politikus imázsépítésének részeként közzétett videókban már korábban volt szó róla, hogy Lázár ha teheti, legfeljebb hetente egyszer alszik Budapesten, egyébként mindig hazatér – a sofőrje le is vezet hetente kétezer kilométert. Megyeri Zita erről azt mondja a videóban, szerencsés döntés volt, hogy nem költöztek Budapestre, mert mire Lázár János hazaér, el tudja engedni a napi munkát, elintézi a szükséges telefonokat, és már nem a miniszter lép be az ajtón.