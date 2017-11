Az Isten pénze sem elég: 21 milliárdba kerül a katolikus kongresszus

A tervezettnél is többe kerül majd a 2020-ban, Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Világkongresszus: a Magyar Közlönyben rendelkezés szerint a kormány 21, 5 milliárd forintnyi közpénzt különített el katolikus világeseményre, amit egyébként 82 év után tartanak meg újra Magyarországon.

A kabinet már tavaly decemberben 17,9 milliárd forintot különített el erre a célra – ebből elvileg plébániákat, egyházi ingatlanokat is felújítanak, váratlanul azonban tovább további 3,6 milliárddal emelték a tétet.

A pluszforrásra valószínűleg azért van szükség, mert a kormány a világkongresszusra hivatkozva egy műemléki védettségű Ybl- bérházat is megvásárol a Belvárosban,

a Szent István tér 15. szám alatt álló épületet, éppen a Bazilika szomszédságában.

A korábban a Magyar Kereskedelmi Banknak is otthont adó bérházat a belváros-lipótvárosi önkormányzat egyébként már 2010-ben el akarta adni a Mészáros Lőrinc üzleti köréhez tartozó vállalkozó, Jászai Gellért vállalatának, vagyis az SCD Groupnak, az ingatlanüzlet azonban meghiúsult az SCD bedőlése miatt.

Amit a Mészáros-kör nem kebelezett be, azt most az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye vásárolhatja meg; hogy később mi lesz a rendezvény kedvéért megvásárolt épület sorsa – egyházi tulajdonban marad, vagy a piacra kerül – arról Magyar Közlöny már nem számol be.

Öntik a pénzt az egyházakhoz

A kormány tavaly decemberben egyébként 118 milliárdos támogatást osztott szét a hazai és határon túli magyar egyházak között az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül – olyan megkötésekkel, ami alapján akár 2016 év eleji beruházásokra is lehetett költeni a forrásból.

Hogy ezeket a pénzeket pontosan mire fordították, arról nincs egyértelmű adat, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ugyanis 156 ezer forintért adta volna ki egy újságírónak a részletes és anonimizált (!) költségelszámolást az ezt igénylő Romhányi Balázsnak. Az az adatkérő emiatt az adatvédelmi hatósághoz fordult - írja a hvg.hu.