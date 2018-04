Az izraeli mellett orosz szál is felsejlik a Migration Aid-ügyben

Nemcsak egy izraeli magán-titkosszolgálat, de oroszok és románok is bedolgozhattak a civilek elleni lejáratókampányba – erre jutott a Buzzfeed cikke, amelyet az Index vett észre. A menekültekkel foglalkozó szervezetek elleni nemzetközi művelet hangfelvételei végül a Magyar Időknél landolhattak, Bayer Zsolt pedig „oknyomozó cikket” írt az egészből.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Index számolt be róla a héten: izraeli hátterű privát biztonsági cég emberei lehettek a végrehajtók. Soros György valamely szervezetéhez, illetve menekültekkel foglalkozó társaságokhoz tartozó embereket kerestek meg, illetve hívtak találkozóra. Legalább két bécsi találkozót az Alkotmányvédelmi Hivatal is figyelemmel kísérhetett. A végrehajtók illegális módszerekkel is élhettek, a beszélgetéseket pedig rögzítették. A kormányközeli média ezeket az információkat aztán Sorosleaks névvel kezdte terjeszteni, Orbán Viktor pedig nyíltan arról beszélt, hogy a milliárdosnak kétezer „zsoldosa” van Magyarországon, és név szerint ismerik őket.

A cikkeket jegyző Bayer Zsolt arról beszélt, a hangfelvételeket egy pendrive-on kapta. Azt viszont tagadta, hogy bármilyen kapcsolatban állna külföldi titkosszolgálattal vagy hasonló privát céggel.

A Buzzfeed szerint a végrehajtók nem létező cégeket kreáltak, ezek közül háromnak pedig még irodát is béreltek. Honlapokat is készítettek nekik, ugyanazt a Wix weblapszerkesztői platformot használva. A kamuszemélyeknek még LinkedIn-profilokat is létrehoztak, miközben a megadott korábbi munkahelyeken sosem hallottak az említettekről. A felhasznált domének vizsgálatán keresztül a Buzzfeed eljutott egy orosz oligarcháig, Szulejman Kerimovig, akinek vagyonát a Forbes 6,3 milliárd dollárra teszi.

Siewert Andrást egy Innotech nevű kamucég embere kereste meg, aki Grigori Alexandrov néven mutatkozott be. Az Innotech doménjét egy Perfect Privacy llc. nevű amerikai cég regisztrálta. A regisztráció során a társaság olyan egyedi e-mailt használt, amelyen tizenegy másik domént is regisztráltak, olyanokat, amelyeken Kerimovval kapcsolatos anyagok vannak. Az Index titkosszolgálati forrásai szerint viszont hamis zászlós hadműveletről van szó: szándékosan hozhatták be az orosz szálat, ezért is használva a nagyon oroszosan hangzó nevet.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az egyik kamucég doménjének regisztrációjakor egy izraeli személy, Dimitri Savin e-mail-címét adták meg, aki viszont a Buzzfeednek azt mondta: tényleg az övé a Platinatech.com, de annak nincs köze a brit álcéghez, a Platina Techhez. A Finwaves nevű kamucég állítólagos berlini székhelyén pedig a Buzzfeed nem talált semmit, míg a szervezet embere, a magát Maya Weissként azonosító nő csak az április 8-i választás után akart találkozni. Ő volt az, aki a Magyar Helsinki Bizottságot megkereste. A Buzzfeed kérdéseire Weiss zavaros válaszokat adott, majd nyoma veszett.

Az említett ügyről korábban itt írtunk részletesebben. A szövevényes sztoriban azzal próbálták besározni a Migration Aid nevű szervezetet, illetve vezetőjét, Siewert Andrást, hogy titkos adatbázist készít menekültekről.