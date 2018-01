Az LMP is válaszolt az ÁSZ-nak: Orbán meghosszabbított kezéről beszélnek

Jogtalanul és a törvényi előírásokat nem betartva büntette meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az LMP-t, legalábbis ezt állítja a párt. Szóvivőjük, Kanász-Nagy Máté ma jelentette be, hogy az őket érintő, összesen 8,8 milliós előrevetített bírság kapcsán megtették az észrevételeiket, vagyis válaszoltak a számvevőszéknek. Ebben – mint mondta – tételesen cáfolták az ÁSZ megállapításait.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az LMP egyébként azért kapta a büntetést, mert a Hegedűs Gyula utcai pártirodájukat 400 ezer forintért bérlik havonta, márpedig az ÁSZ szerint a valós ár 600 ezer forint lenne. A párt azonban nem tudja, hogy ezt mi alapján számolták ki, hiszen bár volt kint értékbecslő, még a szakember véleményét sem ismerhették meg. Kanász-Nagy Máté hivatkozott az ÁSZ-ról szóló törvényre, amely szerint a hivatalnak nyilvánosságra kell hoznia azt a módszertant, amely alapján vizsgálódnak. A vonatkozó jogszabály 23. paragrafusa valóban kimondja: „Az Állami Számvevőszék az általa végzett ellenőrzések szakmai szabályait, módszereit maga alakítja ki, és a kialakított szabályokat nyilvánosságra hozza.” Az LMP szerint azonban ilyen nem történt.

Kanász-Nagy Máté azt is elmondta, hogy mivel a törvény szerint az ÁSZ büntetésével szemben nincs jogorvoslat, az Alkotmánybírósághoz (AB) fordulnak. Azt azonban lapunk kérdésére nem tudta megmondani, hogy pontosan milyen jogcímen. Márpedig éppen a volt társelnökük, Schiffer András írt korábban egy hosszas elemzést az Index-en arról, hogy miért nincs lehetőség ilyen esetben az alkotmánybírákhoz fordulni. „Keressük, és megtaláljuk a pontos jogi formát” – a szóvivő csak ennyit mondott.

Kanász-Nagy Máté összegzése szerint a Fidesz újabb szintet lépett a demokrácia felszámolásában, az egykori fideszes képviselő által vezetett ÁSZ-t a kampány szereplőjévé tette. „Az ÁSZ a Fidesz meghosszabbított kezeként politikai alapon osztogat büntetéseket” – mondta, hozzátéve, hogy az állami szerv működése már közelebb áll a választási csaláshoz, mint a működését szabályozó törvényi feltételekhez.

Az LMP mellett a Párbeszéd is válaszolt az ÁSZ-nak, őket szintén az állítólag túl olcsó irodabérleti szerződések miatt fenyegeti büntetés. Ők is kifogásolják, hogy nem ismerhették meg azokat az adatokat, amelyek alapján a számvevők a bírság mértékét megállapították. A Párbeszéd még azt is felvetette, hogy most olyan dologért büntetnék őket, amelyeket az előző ellenőrzés során, amikor 3 revizor hónapokon keresztül személyesen is ellenőrizte a pártot, rendben lévőnek találtak.