Az LMP kampányát segítheti Ron Werber

„Nagy valószínűséggel a mi kampányunkat fogja majd segíteni. Erről az elnökségünk a napokban dönt. Én nagyon jó szakembernek tartom, akinek a tanácsait hasznos lenne meghallgatnunk” – nyilatkozta Szél Bernadett az LMP miniszterelnök-jelöltje a 168 Órának adott interjúban Ron Werberről, az egykor az MSZP kampányát levezénylő izraeli tanácsadóról.

A kérdésre, hogy Werbert a kormánysajtóban a gyűlölet karmestereként emlegetik, az LMP-s politikus azt mondta: „nevetséges”. Szerinte „Magyarországon csak egy ember van, aki a gyűlöletkarmester címet kiérdemelheti, őt pedig Orbán Viktornak hívják”.

Ungár Péter az Index megkeresésére közölte: Több szakértő is megkereste már az LMP-t, mert sokan látnak benne potenciált, és Ron Werber is ezek közé a szakértők közé tartozik. Több találkozó is volt már vele, egyelőre hivatalosan nem kötöttek szerződést vele, hiszen a párt még nem döntött hivatalosan az izraeli szakértő felkéréséről.

Az Azonnali.hu pedig Ron Werbert kereste meg, aki csak annyit mondott: Szél megbízható és tudja, mit beszél.

Ron Werber megosztó személyiség, az izraeli tanácsadó irányításával az MSZP kezdett először egy totális negatív kampányba Magyarországon, még 2002-ben. A Fidesz el is vesztette a választást. Vereségüket azzal magyarázták, hogy bár remekül kormányoztak, de Ron Werber vezetésével a szocialisták gyűlöletkampányt folytattak, így nem tudtak érvényesülni a kormányzás eredményei. Werber tanácsára az MSZP aktivistái az utcán toborozták a szimpatizánsaikat, személyesen győzködték választóikat, és adatokat gyűjtöttek róluk. Ez a módszer akkoriban szokatlan volt a kampányban, ekkor használták ugyanis először a szavazókról összegyűjtött, a mozgósításhoz elengedhetetlen listát.

Ron Werber végül 2014-ben összekülönbözött Molnár Zsolttal, a szocialisták kampányfőnökével. Majd az Indexen keresztül Werber az üzente az MSZP-s politikusnak: „Molnár minden egyes nap adjon hálát, amikor ő, Ron Werber nem nyitja ki a száját”.