Az LMP mindenkinél hamarabb dönt a választási listáról

Elsőként a parlamenti pártok közül, ma kezdődő kétnapos kecskeméti kongresszusán már összeállíthatja a jövő tavaszi választásokra országos listáját az LMP. A párt régóta büszke arra, hogy náluk bázisdemokrácia van, ám úgy tudni most, a lista összeállításánál azért változtattak a szabályokon.

Forrásaink szerint nem véletlen, hogy az LMP ennyire előrehozta a listaállítást, hiszen a legutóbbi, 2014-es voksoláson még ők is jóval később tették ezt meg. Ám most ezzel szeretnének üzenni a többi ellenzéki pártnak, elsősorban a baloldalnak, hogy valóban feleslegesek azok a kísérletek, amelyekkel próbálnák behúzni őket valamilyen választási együttműködésbe.

Szinte borítékolható, hogy a párt listáját Szél Bernadett fogja vezetni, aki amellett, hogy társelnöke az LMP-nek, a miniszterelnök-jelöltje is. Őt követheti Hadházy Ákos, a kormány korrupciógyanús ügyeinek feltárásáról ismert másik társelnök. Az országosan ismert politikusok közül nagy eséllyel jó helyre kerülhet még az LMP-hez az MSZP-től átigazolt Demeter Márta, illetve a sajtóban egyre gyakrabban szereplő elnökségi tag, Ungár Péter.

Schiffer András, az LMP egyik alapítója, korábbi „arca” a tavaly nyári visszavonulásakor már jelezte, hogy 2018-ban nem méreti meg magát, ahogyan nem indul újra a parlamenti képviselőségért a leginkább a földárverések körüli visszaélések bírálatáról ismertté vált Sallai Róbert Benedek sem.

Lesz szövetséges

A kongresszus másik fontos eleme, hogy hivatalossá válhat az együttműködés a Gémesi György, gödöllői polgármester vezette Új Kezdettel. Az elvi megállapodás a szövetségről már korábban megszületett, most viszont a kongresszusnak is el kell fogadnia a már kialakított alapvetéseket. Nagy eséllyel az Új Kezdet egyik jelöltje is befutó helyet kaphat a listán, bár az egyelőre kérdéses, hogy kinek a neve fog ott megjelenni. Gémesi György ugyanis a Magyar Nemzetnek adott interjújában jelezte, hogy a 2019-ig szóló polgármesteri mandátumát szeretné kitölteni.

Az egyébként már eldőlt, hogy a lista hivatalosan az LMP-é lesz, vagyis nem fog szerepelni rajta mindkét párt neve. Ennek egyszerű oka van, ha a két párt szövetségben indulna a választásokon, azt jelentené, hogy a parlamentbe jutási küszöb 5-ről 10 százalékra emelkedne. A közvélemény-kutatások adatait nézve, talán nem meglepő, hogy ilyen kockázatot viszont nem vállalnak.