LMP: Megállítottuk a Monsanto földvásárlását

Az LMP országgyűlési képviselője szerint pártja akadályozta meg, hogy a kormány egy multinacionális óriásvállalatnak, a génkezelt élelmiszerek előállításában élenjáró Monsantónak játsszon át egy földterületet.

Sallai R. Benedek keddi, budapesti sajtótájékoztatóján ismertette az ügyletet, amely miatt hivatali visszaélés bűncselekményének gyanújával nyomoz a rendőrség.

Elmondása szerint az érintett 10 hektáros területet még januárban osztott fel az állam kisebb egységekre, hogy elkerülhető legyen a három hektár feletti termőföldekre vonatkozó kötelező árvereztetés. A föld egyetlen magánszemély kezébe került, aki a többi között a földtörvény szabályaival ellentétesen minősíttette át a területet telephellyé, majd tízszeres áron kívánta értékesíteni azt a Monsanto Hungária Kft.-nek.

Az LMP ekkor tett feljelentést hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és hanyag kezelés gyanújával, támadva a jogellenes átminősítést – folytatta a politikus.

Sallai R. Benedek azt is hozzátette: bár jelenleg a Monsanto földszerzésének ügylete semmis, azt is el szeretné érni, hogy a terület feldarabolását és a tízszeres árú továbbértékesítést is vizsgálja meg a rendőrség. Megjegyezte: arra is választ vár, hogy a földművelésügyi tárca mely vezető tisztségviselőjének hatására zajlanak az ilyen ügyek, mert azok szerinte nyilvánvalóan felsőbb utasításra történnek – idézi szavait az MTI.

Az ügy kirobbanásakor a jobbikos Magyar Zoltán is kérdőre vonta a kormányzatot a parlament április 3-i ülésén: felszólalásában arról beszélt, hogy állami földekből teljesen indokolatlanul hasítottak ki három darab, háromhektáros földterületet, és azért csak egyetlen ember adott be ajánlatot a földekre, mert egyedül ő tudott róla, hogy az állam felosztja azokat.

Bitay Márton, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára a parlamentben azt mondta, nem termőföldről van szó, így nem érinti a földforgalmi törvény, nincs rá hatásköre. Hozzátette ugyanakkor, hogy ő maga sem örül annak, hogy a génmódosított termékeiről ismert Monsanto kezébe került a terület. – Mindent megteszünk, hogy ne lehessen GMO-fertőzött termékekkel takarmányozni, állította az államtitkár.