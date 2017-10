Az LMP-vel készül a választásra Gémesi György pártja

Az LMP-vel együttműködve indul a jövő évi választáson a Gémesi György gödöllői polgármester által alapított Új Kezdet – jelentették be szombaton párt gödöllői nagygyűlésén. A tervek szerint az LMP és az Új Kezdet novemberben írja alá azt az együttműködési megállapodást, mely minden részletet szabályoz majd. Az már most biztossá vált, hogy a közös miniszterelnök-jelölt Szél Bernadett lesz. A Hír TV tudósítása szerint a színpadra az Örömóda, vagyis az EU himnuszának dallamára vonult be Szél Bernadett és Gémesi György, majd kézfogásuk is jelezte, hogy a két párt szorosabb együttműködésre készül.

Gémesi szerint pártja még túl fiatal az önálló induláshoz, a Lehet Más a Politikát viszont sok mindenben tudják segíteni. „Azzal tudunk hozzájárulni, hogy polgármesterek vagyunk, tudunk az emberek nyelvén beszélni, ezt a lokalitást visszük be ebbe az együttműködésbe. Az LMP-nek van egy frakciója, országos párt, nyilván nekik abban van nagyobb mozgásterük. Együttesen ez olyan eredményt hozhat, amely hozzásegít bennünket a választás eredményességéhez” – mondta a pártalapító.

Az LMP társelnöke azt hangsúlyozta, az oktatásban és az egészségügyben is meg kell hallgatni az emberek, településvezetők véleményét, javaslatait. „Nincs működő egészségügyünk, kiváló oktatásunk, és nincsenek jó bérek ebben az országban. […] Magyarország olyan ország lett, ahol a kivándorlás tragikus méreteket öltött. Mindannyian tudjuk, hogy a megoldás az országban szerves együttműködésben kell hogy megvalósuljon, és ennek a legkézenfekvőbb formája az, hogy ami és akik behálózzák az országot, a kistelepülések és azok vezetői, azok az emberek akik ott élnek, együtt kell velük gondolkodnunk a közös problémák megoldásán” – mondta Szél Bernadett.

Bod Péter Ákos volt jegybankelnök azt hangoztatta, hogy jövő áprilisban új korszak kezdődik: „Új korszaknak új kormányzat kell. Ez a mostani kormányzat nagyon furcsa. Ami Magyarországon van, egy túlméretezett végrehajtó hatalom: soha nem volt ennyi államtitkár, miniszter és mindenfajta tisztviselő, végrehajtó társaság. A politikacsinálást azonban nem ismerjük. Titokzatos, titkos, gyakran úgy gondolom, hogy műkedvelő körökben születnek nagyon fontos döntések. Ennek nem így kellene lennie. Azért van a parlament, azért vannak a pártok.”