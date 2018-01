Az MSZP aláírja a Jobbik kezdeményezését? – rendkívüli parlamenti ülés jöhet

Várhatóan össze kell majd hívnia Kövér László házelnöknek a parlament rendkívüli ülését, miután összegyűlhet az ehhez szükséges aláírásszám az ellenzéki képviselőktől. A Jobbik kezdeményezte, hogy tartson ülést az Országgyűlés, mert magyarázatot követelnek Orbán Viktor miniszterelnöktől a tavaly „titokban” befogadott 1300 menekültről.

Egy ilyen ellenzéki kezdeményezéshez 40 képviselői aláírásra van szükség, vagyis a 24 jobbikos politikusnak meg kell nyernie más honatyákat is. Az MSZP-seket, úgy tűnik, sikerült is. Tóth Bertalannak, a szocialisták frakcióvezetőjének tájékoztatása szerint feltételt szabtak a Jobbiknak: akkor írják alá a kezdeményezésüket, ha felveszik még a napirendre az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer kialakításához szükséges javaslataikat. A Jobbik ebbe belement, úgyhogy az MSZP-s képviselők között már el is kezdték gyűjteni a szignókat. A két frakció létszáma meghaladja az ötvenet, vagyis elvileg más pártokat vagy független képviselőket már nem is kell meggyőzni. Az LMP mindenesetre még nem döntött, frakciójuk határoz majd arról, ők is hozzájárulnak-e aláírásukkal a rendkívüli parlamenti üléshez.

Ha megvan a szükséges aláírás, Kövér Lászlónak össze kell hívnia a parlamentet, lehetőleg a kezdeményezésben javasolt időpontra vagy legfeljebb néhány nappal későbbre. De még ez sem garantálja, hogy érdemi ülés lehet, hiszen ha a kormánypárti képviselők nem mennek el, akkor a napirend előtti felszólalások után már a napirendet sem tudják elfogadni. Legutóbb tavaly augusztus végén, a lex CEU és a devizahitelesek kilakoltatásának megakadályozását célzó – ellenzéki kezdeményezésű – rendkívüli ülésen éppen ez történt.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának MSZP-s elnöke a testületet fogja összehívni amiatt, hogy „miközben a kormány szavakban ádáz küzdelmet folytat a menedékkérők európai szintű elosztásával szemben, addig titokban, a magyar embereket megkerülve telepítettek be menekülteket”. Molnár Zsolt ugyancsak Orbán Viktor miniszterelnöktől vár magyarázatot, ezért már időpont-egyeztető levelet is küldött a kormányfőnek. Egyelőre azonban választ nem kapott.

Németh Szilárd, a bizottság fideszes alelnöke pedig egy egészen meglepő kijelentéssel állt elő, azt mondta, hogy Szél Bernadett, a testület LMP-s tagja nem vehet részt olyan nemzetbiztonsági bizottsági ülésen, amely a „Soros-tervvel” foglalkozna. A kormánypárti politikus nem tudta megmagyarázni, mire hivatkozva tiltaná meg a bizottság egyik tagjának – aki rendelkezik a szükséges nemzetbiztonsági átvilágítással –, hogy ott legyen a testület ülésén. Csak azt mondta, hogy Szél Bernadett a „Soros-tervet” támogatja, mert támadta a nemzeti konzultációt, és korábban egy olyan szervezetnél dolgozott, amelyet Soros György is finanszírozott. A Magyar Nemzet szeretett volna Németh Szilárdtól magyarázatot kapni, ám ő csak annyit mondott, hogy lapunknak nem ad interjút, majd letette a telefont.

Molnár Zsolt szerint ez a felvetés abszurd. „A nemzetbiztonsági bizottság tagját nem lehet kizárni egy ülésről semmilyen témában” – szögezte le a testület elnöke. Szél Bernadett is azt közölte Facebook-oldalán, hogy a fideszes politikus nem zárhatja ki, ha viszont mégis megteszi, minden létező jogi eszközt igénybe fognak venni. „Üzenem az uraknak: tudom, hogy fáj, hogy van a parlament egyik legfontosabb bizottságában olyan képviselő, aki dolgozik, kérdez, és nem hagyja, hogy aljas propagandává süllyesszék a nemzetbiztonságot” – közölte. Leszögezte azt is, ott lesz az üléseken, és tovább dolgozik, hogy minden alkalommal bebizonyítsa: hazudnak.

