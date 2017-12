Az MSZP elnökének kampányol a DK szóvivője

Úgy hozta a DK–MSZP-megállapodás, hogy bár én voltam a Demokratikus Koalíció jelöltje Budapest 18-as választókörzetében, mégsem én indulok, hanem Molnár Gyula, az MSZP elnöke lesz a koordinált jelölt Budafok–Tétény–Újbuda területén – jelentette be Facebookon a DK politikusa, szóvivője.

Gréczy szerint bár a XXII. kerületben az európai parlamenti és az önkormányzati választáson is a DK volt a második erő a Fidesz mögött, polgármesterjelöltként is ő szerepelt a legjobban az ellenzéki oldalon, de a döntést természetesen tudomásul veszi. Hozzáteszi: a DK álláspontja az ellenzéki együttműködésről mindig egyértelmű volt és következetes. Az önálló listák megmutatják az ellenzéki oldal sokszínűségét, de emellett az egyéni körzetekben egy demokrata induljon a Fidesz és a Jobbik ellen. Ő is ezt támogatja.

A szóvivő arra kéri a DK tagjait, valamint szimpatizánsait, hogy a DK Gyurcsány Ferenc vezette listája mellett Molnár Gyula egyéni jelöltet támogassák Budapest 18-as választókörzetében.

Gyurcsány pártja és az MSZP a héten állapodott meg abban, hogy külön-külön listával vág neki az MSZP és a Demokratikus Koalíció (DK) a jövő tavaszi választásnak, de a 106 egyéni választókerületben nem indulnak egymás ellen