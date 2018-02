Az NVB eldöntötte: Patyi András tagsága nem összeférhetetlen

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki határozata szerint Patyi András tagsága a testületben nem összeférhetetlen más tisztségeivel. A bizottság elnöke a személyét érintő döntéshozataltól az előírásoknak megfelelően távol maradt, az ülést Bozsóki Éva elnökhelyettes vezette – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nyakó István, az MSZP sajtófőnöke kedden nyújtotta be kifogását, kérve, hogy a testület állapítsa meg: összeférhetetlen Patyi Andrásnak, az NVB elnökének tisztsége más tisztségeivel, így a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori és az Államreform Bizottság elnöki tisztségével.

Az ellenzéki politikus szerint Patyi András a kormánnyal, közigazgatás-fejlesztésért, rend- és honvédelemért felelős miniszterekkel más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és ez az alapja az összeférhetetlenségének.

Belföld MN Patyi András nem érti, miért akarnak visszalépni az ellenzéki jelöltek Az NVB elnöke védelmébe vette az iránymutatást a listák törléséről, ha 27-nél kevesebb jelöltje marad egy pártnak.

A testület ülésén a kilenc, Országgyűlés által választott tag közül öt volt jelen. Az NVB egyhangú döntésével megállapította, hogy nem összeférhetetlen Patyi András NVB-ben betöltött tagságával az, hogy az NKE rektora és az Államreform Bizottság elnöke is egyben.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az NVB szerint a benyújtott új bizonyítékok az indítványban megjelölt összeférhetetlenség megállapításának indokoltságát semmilyen módon nem támasztották alá.

Az NVB a határozatát lényegében azzal indokolta, hogy Patyi András nincs központi államigazgatási vagy egyéb közigazgatási szervvel munkaviszonyban, mert sem az egyetem, sem az Államreform Bizottság nem minősül annak.

Kitértek arra is, hogy Patyi András rektorként és egyetemi tanárként közalkalmazott, amely jogviszony eleve kizárja az összeférhetetlenséget. Az aktív tevékenységet jelenleg nem folytató Államreform Bizottsággal pedig munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem áll, díjazásban nem részesül.

A testület határozata ellen három napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Kúriánál.

2016 szeptemberében már volt egy hasonló beadvány Patyi András összeférhetetlenségének megállapítására, azt az indítványt is elutasította az NVB, a Kúria pedig helybenhagyta a bizottság döntését.

Nyakó István kedden az NVB-nek is otthont adó Alkotmány utcai épület előtt, sajtótájékoztatón azt mondta, 2016. február 23-a óta „kétség sem fér” hozzá, hogy Patyi András nem a törvényeknek van alárendelve, hanem a Fidesznek. Hozzátette: Patyi András a Nemzeti Közszolgálati egyetem (NKE) rektoraként függőségi viszonyban van az államhatalommal, „a Fidesz-kormánnyal”, ezért ők korábban már fordultak az NVB-hez beadvánnyal, de kifogásukat a testület elutasította bizonyíték hiányában.

Azt is elmondta, Patyi András az Államreform Bizottság elnöki tisztségét is betölti, e munkájának a dokumentumait Lukács Zoltán országgyűlési képviselő „kiperelte” a kancelláriától, ezekkel kiegészítve adták be újra bizonyítékaikat az NVB felé.