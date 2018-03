Az OLAF kinyomozta Seszták trükkjét, de az ügyészség lezárta a nyomozást

Sok más mellett egy, Seszták Miklós jelenlegi fejlesztési miniszterhez köthető gyanús ügy is fennakadt az OLAF, vagyis az Európai Csalás Elleni Hivatal munkatársainak, és erről tájékoztatták is a magyar hatóságokat. A magyar ügyészség 2016-ban el is rendelte a nyomozást, de 2017 januárjában megszüntette az, vagyis arra jutott, hogy nem történt visszaélés.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A nyomozás ténye is meglehetősen furcsán, közvetve derült ki. A 24.hu szúrta ki az ügyet abban a levélben, amelyet Polt Péter legfőbb ügyész küldött Ingeborg Gräßlének, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsági elnökének, hogy az Elios-botrány után megnyugtassa, a magyar hatóságok komolyan veszik az EU-s pénzekkel elkövetett csalásokat. A levélben ugyan csak egy ügyszám szerepel, konkrét cégnevek nem., de így is sikerült beazonosítani, hogy Seszták Miklós ügyéről van szó.

Korábban az Index írta meg, hogy Sesztáknak volt egy autószalonja Kisvárdán, ami rosszul ment. 2012-ben viszont megjelent az Új Széchenyi Terv keretében egy GOP-pályázat, amelyre úgynevezett mikrovállalkozások pályázhattak, hogy abból fedezzék saját ingatlan vásárlását. Seszták ezért társasházzá minősíttette át az Opel-szalon épületét, és eladta azt három kft-nek, amelyeket részben maga, részben ügyvédtársa hozott létre. Mindhárom cég kapott 10-10 millió forintot a GOP-pályázatból, ami végül Seszták cégénél kötött ki. A három cég soha nem költözött be az ingatlanba.

A 24.hu információi szerint az ügyészség annak ellenére zárta le a nyomozást, hogy az OLAF keményen és egyértelműen fogalmazta meg álláspontját a magyar hatóságok előtt: a projektek célkitűzése nem valósult meg, a haszonélvező a kedvezményezett vállalkozások helyett Seszták cége volt, az ügyben az EU pénzügyi céljait sértő csalás történt és az uniós költségvetést az összesen 30 millió forintot kitevő támogatás alapján 25,5 millió forint kár érte, tehát ennyi pénzt vissza kell fizetni.