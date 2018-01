Az OLAF szerint szabálytalanok voltak Tiborczék közbeszerzései

Szabálytalanságokat tárt fel az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) az Elios Innovatív Zrt. által 2011 és 2015 között elnyert, uniós forrásokat felhasználó közbeszerzésekkel kapcsolatban – írja a Wall Street Journal. Az OLAF közölte: a kétéves nyomozás során 35 projektet vizsgált meg, és nemcsak szabálytalanságokat tárt fel, de összeférhetetlenség is történhetett.

A cikk egyik szerzője Kőműves Anita, aki az Átlátszóra is írt összefoglalót a jelentésről. Ebben szerepel: az összeférhetetlenség arra vonatkozik a lap forrásai szerint, hogy Hamar Endrének, az Elios egykori tulajdonosának cége, a Sistrade részt vett egyes pályázatok előkészítésében az önkormányzatok részéről, miközben még az Eliosban is tulajdonos volt.

A Wall Street Journal azt írja, a jelentésben azt tanácsolják a magyar ügyészségnek, hogy tegyenek jogi lépéseket. A cikk szerint az Európai Bizottság egyelőre annyit közölt, megvizsgálja a jelentést, egyeztetni fog a magyar szervekkel, és csak azután hoz döntést a szükséges lépésekről.

Később a Hvg.hu közölte: a portálnak is megerősítette az OLAF, hogy komoly szabálytalanságokat tártak fel az ELIOS tenderei ügyében. Az OLAF a végső jelentést az Európai Bizottság illetékes szervének és a magyar főügyésznek, Polt Péternek fogja elküldeni gazdasági ajánlásaival együtt.

Az Eliosból 2015 májusában kiszállt ugyan a miniszterelnök veje, s a West Hungária Bau vette meg, de a sajtó és a piac továbbra is Tiborcz érdekeltségének tekinti.

A Wall Street Journal azt is felidézi a cikkében, hogy Orbán Viktor egy decemberi interjújában azt mondta, a magyar gazdaság uniós források nélkül is működtethető. A kormányfő szerint Magyarország nincs rászorulva senkinek a pénzére, a saját lábán áll, a gazdaság elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon egy esetleges változáshoz, s egy új helyzetben is sikeres lenne.

A Legfőbb Ügyészség megkapta az Európai Unó Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) ajánlását és azt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező főügyészséghez fogja továbbítani - közölte Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség szóvivője az MTI-vel. Majd hozzátette, valamennyi olyan esetben, amikor az OLAF igazságügyi ajánlással fordul a Legfőbb Ügyészséghez, az ügyészség a protokoll szerint elrendeli a nyomozást, illetve amennyiben már folyamatban van a nyomozás, az OLAF ajánlását a nyomozás irataihoz csatolják és abban értékelik.

Emlékeztetett: az OLAF 2012 óta 36 igazságügyi ajánlást és négy jelzést tett a Legfőbb Ügyészség felé. Az ajánlás az OLAF saját közigazgatási vizsgálata alapján bűncselekmény gyanújára utal, a jelzés pedig bűncselekményre utaló adatok, iratok továbbítása, a büntetőeljárás indítására vonatkozó ajánlás nélkül.

A nyomozások eredményeként 2012-től nyolc ügyben emelt vádat az ügyészség. Ezek közül egy ügyben jogerős marasztaló ítéletet hozott a bíróság, további hét ügyben még nem született ítélet. Nyolc ügy megszüntetéssel zárult. Az összes többi ügyben jelenleg is folyamatban van a nyomozás - tette hozzá.

Mint mondta, az OLAF-ajánlások és -jelzések nyomán indult büntetőeljárások ezen eredménye - a vádak és megszüntetések aránya - megegyezik az uniós átlaggal, amely a 2016. évi OLAF-jelentés szerint 44 százalék, a SAPARD-ügyek nélkül 50 százalék.

- Orbán vejének korrupt közbeszerzései miatt a magyar adófizetők több mint 12 milliárd forinttól esnek el - reagált közleményében az LMP frakciója. Leszögezték, az ügynek nagyon komoly jogi következményei kell, hogy legyenek.

Felidézték, korábban tettek feljelentést az ügyben, s Hadházy Ákos a Korrupcióinfókon többször bemutatta az elképesztő visszásságokat, s több parlamenti eszközzel vizsgálódtak az ügyekben: de itthon konkrét jogi következmények ennek nem lettek, nem meglepő módon - tették hozzá.

Az LMP álláspontja az, hogy az ügyészség politikai utasítások alapján működik, ezért most sem lesz eljárás, elegendő lesz a magyar kormánynak, hogy megkárosítják a magyar adófizetőket. „A 2018-as kormány- és korszakváltást követően azonban a miniszterelnök és a köreihez tartozó strómanok és pénzemberek a független igazságszolgáltatás felé fognak elszámolni azokkal a gyanús ügyletekkel, amelyek szabadságvesztés büntetéssel járnak” - szögezték le.