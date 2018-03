Az önkormányzat megbízásából gyűjtötték az aláírást Tuzson Bencének

Az önkormányzat megbízásából gyűjtöttek aláírást Dunakeszin a város fideszes képviselőjének, ráadásul azután, hogy Tuzson Bence már leadta a jelöltséghez szükséges ajánlásokat – derül ki a Hír TV birtokába került hangfelvételből.

Tuzson február 19-én kezdte gyűjteni a választók aláírásait a választáshoz. Már aznap meglett az előírt számú szignó, el is büszkélkedett vele a Facebookon. Az aláírásgyűjtés viszont folytatódott – ezt el is várja a párt a képviselőjelöltektől –, és a dunakeszi önkormányzat is beszállt.

A Hír TV birtokába került hangfelvétel tanúsága szerint a gyűjtő személy úgy mutatkozik be, hogy „a Dunakeszi Önkormányzattól, és Tuzson Bence részére gyűjtünk aláírásokat”. Azt is elismeri, hogy Tuzson már nem az induláshoz gyűjt aláírást, hanem ez „olyan gyűjtés, aminek semmi köze nincs a választáshoz, ahhoz kell, hogy építsen a Fidesz egy listát, egy olyan listát, aki mozgósíthat”.

Varga Zoltán Péter, a Jobbik jelöltje a Hír TV-nek azt mondta: még nem is hallott róla, hogy „ilyen nyíltan, ilyen egyértelműen pénzt fizetnének valakinek egy jelölt melletti aláírásgyűjtésért”. Dunakeszi önkormányzatát korábban már marasztalták el választási jogsértésért. A hangfelvétel által feltárt esetet a Jobbik jogászokkal vizsgáltatja meg, ennek eredményétől teszi függővé a jogi lépést.