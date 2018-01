Az Orbán családot érintő jelentés nyilvánosságra hozását követelik

Az LMP azt követeli a kormánytól, különösen Csepreghy Nándortól, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkártól, hogy a 4-es metró ügyéhez hasonlóan a lehető leghamarabb hozza nyilvánosságra az Csalás Elleni Európai Hivatal (OLAF) Elios-ügyben készült jelentését – mondta hétfői sajtótájékoztatóján Hadházy Ákos, az LMP társelnöke.

A politikus hangsúlyozta: a magyar politikai közélet a legsúlyosabb morális válságát éli meg, hiszen nem volt még olyan korrupciós ügy, amelyik nyilvánvalóan ennyire „magasra vezetett”, és egy hivatalában lévő miniszterelnök családját érintette volna.

Elmondta feltételezését is, ha a 4-es metró ügyénél a kormány megbízott az OLAF-ban és elfogadta a szervezet vizsgálatát, akkor semmi nem akadályozhatja meg, hogy ebben az ügyben is nyilvánosságra hozza a teljes anyagot. Ha nem történik meg, az azt mutatja, hogy a kormány minden eszközzel próbálja megakadályozni, hogy a magyar emberek tudomására jusson ez az ügy – tette hozzá. Hadházy Ákos közölte: az LMP a tisztánlátás érdekében parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi.

Arra a kérdésre, hogy a hatóságoktól mit vár az LMP, a politikus azt mondta: Polt Péter legfőbb ügyész két dolgot tehet az OLAF-jelentéssel: vagy ad acta teszi, és nem foglalkozik vele, vagy ismét elkezdi a nyomozást. Ugyanakkor – folytatta – ha Polt úgy dönt, hogy a „miniszterelnök védelmében” nem nyomoz, akkor azzal az EU-s támogatások felfüggesztését kockáztatja.

Mint megírtuk, korábban Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti (EP) képviselője levelet írt Lázár János kancelláriaminiszternek, szintén azt kérve, hogy a kormány hozza nyilvánosságra az OLAF 2011–2015-ös, közvilágítási projektekkel kapcsolatos jelentését.

„Azt gondoltuk elég, ha a Bibliában benne van”

Még pénteken kapott nagy visszhangot a Wall Street Journal által megszellőztetett, később megerősített hír, mely szerint az OLAF az Elios Innovatív Zrt. által 2011 és 2015 között elnyert, uniós forrásokat felhasználó közbeszerzésekkel kapcsolatban tárt fel szabálytalanságokat. Az OLAF úgy tájékoztaott: a kétéves nyomozás során 35 projektet vizsgált meg, és nemcsak szabálytalanságokat tárt fel, de összeférhetetlenség is történhetett. A Legfőbb Ügyészség később közölte, „az illetékességgel rendelkező főügyészséghez” továbbítják az OLAF ajánlását.

Kovács Zoltán kormányszóvivő a hírre később úgy reagált: Magyarországon 2004 óta van lehetőség a közvilágítás fejlesztésére uniós forrásból, és az OLAF vizsgálata a Bajnai-kormány idején elindított és később is folytatott közvilágítási program pályázati felhívásait érinti. „Ezeket a magyar hatóságok, az OLAF felvetéseit is figyelembe véve, 2015–16-ban egyszer már vizsgálták. Most az OLAF újabb vizsgálatot kér. Ahogy a korábbi, úgy a mostani vizsgálatot is támogatjuk. Az a helyes, ha a magyar hatóságok az OLAF minden felvetését kivizsgálják. A pályázati konstrukciót hasznosnak tartjuk, mert több vidéki településen is lehetővé tette a közvilágítás korszerűsítését” – fűzte hozzá.

Válaszul Bajnai Gordon most Facebook-oldalán tette közzé álláspontját. Azt írta:

„Talán valóban gondosabban jártunk volna el, ha a pályázatban feltüntetjük, hogy a pályázókra nézve kötelező a VII. számú parancsolat, a kormányszóvivőkre pedig a VIII. Persze azt gondoltuk, elég, ha a Bibliában benne van…”

Azonnali vizsgálatot követel a Jobbik

A jobbikos Szilágyi György ugyancsak hétfőn arról beszélt, hogy a párt azonnali vizsgálatot követel az OLAF-jelentéssel összefüggésben. Úgy véli, a kancelláriaminisztert is felelősség terheli az ügyben. Az Elios egyébként először Hódmezővásárhelyen nyert el megbízást közvilágítás-korszerűsítésre úgy, hogy a közbeszerzésnél Lázár János városa még referenciát sem kért.

„A legnagyobb támogatója Tiborcz István gazdagodásának egyértelműen Lázár János. Hiszen Lázár János volt Hódmezővásárhely polgármestere abban az időszakban, amikor az Elios elnyerte a legelső közbeszerzést. Ez a legelső közbeszerzési eljárás adta meg az alapot, a referenciát a többi közbeszerzési eljáráshoz, ez volt az első lökés afféle az úton, aminek a végén közel 12 milliárd forintot, tehát 12 ezer millió forintot tudott kaszálni ez a cég” – foglalta össze a Hír TV beszámolójában az ellenzéki párt országgyűlési képviselője.