Az óvodákban is kötelező lesz készülni a terrorhelyzetre

Fél évet kaptak a magyarországi óvodák és iskolák, hogy hitet, vagyis honvédelmi intézkedési tervet készítsenek maguknak. Erről december végén értesítette az igazgatókat az Emberi Erőforrások Minisztériuma – írja cikkében Szurovecz Illés, az Abcúg szerzője.

Az iskoláknak küldött levél szerint a potenciális terrorfenyegetettség miatt minden intézménynek fel kell készülnie egy „esetlegesen bevezetendő különleges jogrendre”. A levél alapján a hit részletes dokumentum lesz, amely arra jó, hogy az iskolák akkor is el tudják látni a feladatukat, ha

megelőző védelmi helyzet,

terrorveszélyhelyzet,

rendkívüli állapot,

szükségállapot vagy

váratlan támadás

miatt különleges jogrendet vezetnének be az országban. 2018 júniusáig minden iskolának a saját hitében kell összeírnia, hogy ilyen helyzetben milyen rendkívüli intézkedéseket hozna.

„A hit alapján kell meghatározni a riasztás-értesítési feladatok végrehajtását, az abban érintettek meghatározott helyen és időn belüli rendelkezésre állását, a készenléti szolgálatba lépés, a honvédelmi feladat vagy a válságkezelés katonai feladati támogatásának feltételeit” – írják. A tervet olyan enyhébb helyzetekben is lehet alkalmazni, amelyek még nem minősülnek különleges jogrendnek, de hogy ez pontosan mit jelent, azt nem részletezik a levélben.

A honvédelmi intézkedési tervben le kell írni, hogy terrortámadás esetén ki és hogyan veszi fel a kapcsolatot a tanárokkal és a szülőkkel, a sikertelen kapcsolatfelvételeket pedig külön jelenteni kell a fenntartónak. Össze kell írni az iskolában levő vegyszereket is a tisztítószerektől a kémia szertárban lévő anyagokon át a fűnyíró benzinjéig, és biztonságba kell őket helyezni. Nyilván kell tartani az összes alkalmazott tartózkodási helyét, és külön helyet kell kijelölni az élelmiszernek és a víznek.

Különleges jogrend idején csak nagyon indokolt esetben lehet a tanárokat szabadságra engedni, és be is lehet rendelni a szabadságon levőket. Azt írják, az intézményvezetőket munkaidő után is együtt kell tartani az épületben, és állandó készenlétben kell tartani az „egyéni védőeszközöket”, amelyeket terrortámadás idején igényelni is lehet.

A minisztérium egy harmincnégy oldalas mintát is küldött az iskoláknak, amelyben részletesen leírják, hogy vészhelyzet esetén milyen feladatokat kell kiosztani az iskolai dolgozók közt . Ezt ide kattintva lehet elolvasni.