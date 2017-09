Az új pólus pártjait hívja tárgyalásra Juhász Péter

Tárgyalásokat kezdeményezünk az új pólus pártjaival – jelentette ki vasárnapi sajtótájékoztatóján Juhász Péter, az Együtt elnöke. Mint mondta, régi pártokból nem lesz megújulás a magyar politikában, ezért az Együtt a pártlisták szintjén kizárólag a 2010 előtt nem kormányzó pártokkal képzeli el az együttműködést.

Juhász Péter leszögezte: az új pólus pártjai, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd és az Együtt mind ugyanazt akarják. Megbuktatni Orbán Viktort 2018-ban, de nem akarnak visszatérni a 2010 előtti időszak politikájához sem. Ezért nincs okuk nem együttműködni egymással.

A pártelnök hozzátette azt is: az Együtt már bemutatta mind a 106 jelöltjét, illetve programját is, tehát a választók pontosan tudhatják, hogy mit és kikkel kíván képviselni a 2018 utáni országgyűlésben. Ugyanakkor felelős és józan ellenzékiként pártja tisztában van azzal is, hogy csakis együttműködésben váltható le a Fidesz. Ezért kell pártlisták szintjén együttműködés az új pólus pártjai között, az egyéni jelöltek szintjén pedig koordinálásra van szükség a többi demokratikus párttal mind a 106 választókerületben.

„Az Együtt által megrendelt részletes, átfogó és hiteles kutatás szerint jól látszik, hogy az új pólus pártjainak vezetői messze a legelfogadottabbak a magyar politikai palettán. De az együttműködés melletti érv, még ennél is népszerűbb az új pólus szavazóinak körében. Egyértelműen látszik, hogy a választók együttműködést várnak el tőlünk: az önálló indulást az új pólus szavazói nagyon nem szeretik” - olvasható a párt közleményében.

Juhász Péter már a jövő héten megkeresi a pártok vezetőit, hogy mielőbb egyeztessenek elképzeléseikről és az együttműködés lehetséges formáiról.