Az ukrán oktatási törvény ellen tüntettek Budapesten

Nem tudunk másra gondolni: kollégánktól kölcsönzött szlogennel hirdetett tüntetést péntek estére a Fidesz ifjúsági szervezeteként működő Fidelitas az új ukrán oktatási törvény ellen az ország budapesti nagykövetségének épületéhez, az Istenhegyi útra. Ez persze másodlagos, a lényeg a szándék, amely mindenképpen üdvözlendő.

Az eseményt beharangozó Facebook-oldalon azt írták: mivel az ukrán parlament által elfogadott jogszabály súlyosan korlátozza a kárpátaljai magyarság anyanyelvi oktatásának lehetőségeit, fontos, hogy egy nemzetként álljunk ki a törvény ellen, és kifejezzük, hogy elítéljük a történteket.

Fáklyákkal tüntetett az ukrán nagykövetségnél a Fidelitas Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A résztvevők fáklyagyújtással és mécsesekkel tiltakoztak, a résztvevők magukkal hoztak egy-egy magyar szépirodalmi művet, melyet a kárpátaljai fiataloknak fognak eljuttatni.

Dr. Zsigmond Barna Pál, a Fidesz külhoni magyar ügyekért felelős igazgatója arról beszélt, hogy ez a törvény egy kulturális merénylet és példátlan jogtiprás, ami mennyiségi és minőségi romlást fog eredményezni, valamint létében fenyegeti a kárpátaljai magyarokat.

Tőtős Áron, a Magyar Ifjúsági Értekezlet ügyvezető alelnöke kijelentette, hogy az erdélyi magyarok szolidaritást vállalnak kárpátaljai testvéreikkel.

A felszólalások után Böröcz László, a Fidelitas elnöke rövid várakozást követően az ukrán nagykövetség postaládájába dobta a szervezet petícióját.

Mint ismert, az új jogszabály szerint három év múlva ötödik osztálytól felfelé már kizárólag ukrán nyelven szabad tanítani, ez pedig olyan jogokat vesz el az országban élő kisebbségektől – köztük a magyaroktól –, amelyeket mindig is élveztek. A szakértők szerint elsősorban az ukrajnai oroszokkal való „kiszúrást” célzó lépés több országban is általános felhördülést és diplomáciai botrányt váltott ki. Ennek a legújabb állomásához érkeztünk most el, legalábbis ami Magyarországot és a magyarokat illeti.

