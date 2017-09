Az uniós ellenőrök nem akarnak részesévé válni a választási harcnak

A 4-es metró kivételével nem talált hibát az Európai Parlament (EP) költségvetési ellenőrző bizottsága a vizsgált projektekben. A metróberuházásnál azonban kritikus a helyzet, és még az is lehet, hogy a teljes összegét vissza kell fizetnie Magyarországnak.

„Ki fogom ábrándítani önöket” – kezdte tájékoztatóját a Hvg.hu tudósítása szerint Ingeborg Grässle, az EP költségvetési ellenőrző bizottságának delegációvezetője.

Mint mondta, magyarországi látogatásukban semmi rendkívüli nincs, régóta tervezték az utat, már másodszor jöttek a csatlakozás óta, és még sűrűbben járnak majd erre, hogy a szenzációs élét elvegyék ezeknek az ellenőrzéseknek.

A portál beszámolója szerint Grässle hangsúlyozta: ez nem politikai látogatás, semmilyen formában nem akarnak részesévé válni a választási harcnak. Az Európai Parlament költségvetési ellenőrzési bizottsága 50 órás budapesti látogatása véget ért. Összesen 9 EP-képviselő, köztük három magyar (Deutsch Tamás, Jávor Benedek és Niedermüller Péter) járta végig Magyarországot.

A Budapest szíve belvárosi program kapcsán Grässle elmondta: még szeretnék látni a dokumentációját. A felcsúti kisvasútnál meggyőzték, hogy a fejlesztések sorába kapcsolódik, arról lehet vita, kell-e erre ennyi pénzt adni uniós keretekből.

Felhívta a figyelmet a nagyszámú OLAF-vizsgálatra. Az ellenőrzések fontosságában egyetértettek a magyar kormánnyal. Mint mondta, követni fogják a mezőgazdasági költések sorsát is.

Kérdésre válaszolva a delegáció vezetője közölte: szóba került Polt Péter összeférhetetlensége a találkozón, de Grässle szerint ez alapvetően magyar kérdés.

Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága hétfőn délben érkezett meg Budapestre. A háromnapos tényfeltáró út célja volt, hogy ellenőrizzék, az uniós források elköltése szabályszerű-e. Hétfőn a 4-es metrót tekintették meg, kedden a kisvasutat, de ismerkednek a Budapest szíve projekttel, és elutaznak Szekszárdra, valamint Bajára is.

Felcsútra lapunk is elkísérte a delegációt, riportunkat itt olvashatja.

A bizottság útját nagy levelezgetés előzte meg, Lázár János kancelláriaminiszter és Deutsch Tamás néppárti EP-képviselő is közbelépett, hogy valahogy eltérítse céljától a vizsgálódást, vagy legalábbis ne most, hanem a választások után jöjjenek a brüsszeli bürokraták nézelődni. Lázár János azt írta, felháborítónak tartja, hogy több ezer társfinanszírozásból épp azt a projektet vizsgálják, amely a miniszterelnök falujában valósul meg. A levelezésből a szokottnál nagyobb médiafelhajtás is adódott, pedig egy ilyen út normális és szokásos az EP uniós forrásainak felhasználását nyomon követő bizottsága részéről.