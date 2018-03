„Az uniós támogatások nem arra valók, hogy jutalomként osztogassák”

Orbán Viktor érdeke, hogy tisztázza, nincs semmi köze az OLAF vádjaihoz – mondta az Azonnali.hu-nak adott interjújában Ingeborg Gräßle, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának elnöke. A Fidesszel egy EP-frakcióban ülő CDU-s politikus valódi vizsgálatot követel az ügyészségtől Orbán Viktor szervezett csalás gyanúja alatt álló vejének ügyében. Gräßle úgy vélte, ő maga jót akar a Fidesznek, ezért akarja kideríteni, mi történt valójában, hiszen az a feladata, hogy az uniós pénzek elköltésének hatékonyságát ellenőrizze.

Annak kapcsán, hogy a kormány szerint a vizsgálattal beleavatkozik a magyar választási kampányba, Gräßle úgy fogalmazott: a bizottsági munkája nem arról szól, hogy figyelembe vegye, mikor melyik tagállamban van választás. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem akarja magát beleártani a magyarországi viszonyokba sem, és nem hagyja, hogy akár a kormány, akár az ellenzék felhasználja őt a választási kampányban.

Azt is elmondta, hogy az EU-s támogatások nem arra valók, hogy jutalomként osztogassák őket pártembereknek: „Én olyan tagállamokat szeretnék látni az Európai Unióban, amelyek a rendelkezésükre álló uniós forrásokat országuk hosszú távú fejlődésének szolgálatába állítják” – hangsúlyozta a német kereszténydemokrata politikus.

A kérdésre, hogy el tudja-e képzelni, hogy megvonják a kohéziós pénzeket egy olyan országtól, amely nagyban tesz az OLAF jelentéseiben megállapított problémákra, a politikus azt mondta, ha csaláshullámot észlelnek, a teljes támogatási összeget vissza kell fizetni. Hozzátette: egy uniós finanszírozási periódus végén ezek nettó veszteségekként jelentkeznek a tagállam kasszájában.

„Örülnék annak, ha a következő periódusban jogi szinten is megjelenítenék azt, hogy a szolidaritás nem egyirányú utca” – figyelmeztetett Gräßle.

Az interjúban arról is beszélt, hogy nem tekintett be a magyar ügyészség nyomozati irataiba az Elios-ügyben, és arra is december óta vár, hogy a négyes metró nyomozati anyagait megküldje neki Polt Péter. A költségvetési ellenőrző bizottság elnöke csak ajánlani tudja, hogy a román DNA mintájára Magyarország is felállítson egy korrupcióellenes ügyészséget.

Kitért arra is, hogy kritikán alulinak tartja Lázár János szavait, miszerint biztosan szerelmes Orbán Viktorba. A kancelláriaminiszter márciusban arról beszélt, hogy szerinte Ingeborg Gräßle teljesen rá van állva Orbánra: vagy utálja, vagy viszonzatlan vonzalommal viseltetik iránta. Ugyanakkor sok sikert és szerencsét kívánt Ingebor Gräßle a Fidesznek a választáshoz.