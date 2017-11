Babakocsival is felférhettünk a metrópótlóra, nagyot sóhajthatnak a BKK-sok

A szombaton kezdődött metrófelújítás miatt átszervezett közlekedést már a hétvégén is lehetett tesztelni, ám a valódi próbatétel a BKK, illetve a közlekedők számára az első munkanap forgalma, különösen a reggeli csúcs időszaka volt. A Lehel térig, a pótlóbuszok végállomásáig közlekedő 14M és 12M jelzésű villamoson már reggel hét óra előtt a kelleténél közelebbi ismeretséget köthettek egymással a munkába igyekvők, vagyis a járat közel százszázalékos kihasználtsággal közlekedett.

Ami a pótlóbuszokat illeti, a Lehel téren mindkét irányban meglehetősen nagy tömeggel kellett számolni, ám vélhetően az előzetes tájékoztatásnak köszönhetően sokan már az első napon is alternatív útvonalban gondolkodtak. Az óriási sajtóérdeklődés és BKK-s jelenlét mellett az utóbbiak megelégedésére is kezelhető méretűnek bizonyult a buszra szállni szándékozók serege. Mivel olykor a tervezett 45 másodperces járatsűrűségnél is gyakrabban álltak be a buszok, nem alakult ki komolyabb fennakadás. Rendőri intézkedésre sem volt szükség, ahogy a sofőrök is megkönnyebbülve dolgoztak az előzetes félelmektől megszabadulva. A rendőröknek inkább hétvégén akadt dolguk azokkal az autósokkal, akik olyan helyen akartak megállni, ahol ugyan korábban lehetett, mostantól már nem. Az M3-as buszokon a rutinos vezetők álltak munkába, a frissen képzettek a kevésbé terhelt vonalakon ültek a kormány mögé. Előbbieknek könnyebbség még, hogy tőlük nem vehetünk menetjegyet.

A pótlóbuszokat és az egyéb járatsűrítést valószínűségi alapon szervezték meg, igazodva az esetleges rendkívüli helyzetekhez, a közlekedők a kalkulálttól tömegesen eltérő járatválasztásához. Ugyanígy a megállókban segédkező BKK-s jelenlét mértéke is a szükségesség arányában módosulhat a továbbiakban. A 3-as metró felújítás alatti, Újpest-központ és Lehel tér közötti szakaszára irányított buszok kapcsán már előzetesen lehetett tudni, hogy a kapacitásuk csak az utazók 60-70 százalékának elszállítására elegendő. Mivel az utascsere és a lámpák zökkenőmentes összehangolása lehetetlen, a késésekkel, torlódásokkal előre számolnia kell mindenkinek, aki ezen a szakaszon igyekszik eljutni úti céljához. Ez egyrészt legalább negyedórával korábbi indulást követel, ha el akarjuk kerülni a valószínű késést. Másrészt ha valaki nem részesíti előnyben a heringesdoboz-jellegű embersűrűséget a buszon, mely ugyancsak esélyes a jövőben, akkor annak más, vélhetően kerülő útvonalban és közlekedési eszközben kell gondolkodnia.

Az első reggel tanulsága szerint sokan előre alternatív megoldást választottak, messzebbre vezető következtetést azonban csak több nap múltán lehet majd levonni. Mivel a buszok számára kisajátított sávok a Váci úton az Árpád út és a Lehel tér között kétsávosra tömörítik a helyet, illetve a pótlójáratok közlekedését elősegítő kiegészítések az autóval közlekedők dolgát nehezítik meg, a kezdeti torlódások elkerülhetetlenek, különösen az újpesti részen. Az Észak-Pestről érkező autósok és az egyéb tömegközlekedési eszközök időszakosan egymást akadályozhatják, ez érvényes a Váci úton kívül a 11-es úttól az M3-as autópályáig. A Róbert Károly körúton az azt keresztezve haladó pótlóbuszokat elengedő lámpák állítják meg az autókat 45 másodpercenként.

Az aluljárók padlózatán lévő, kérdéses tartósságú matricák és az aszfaltra festett jelek hatékonyan irányítják a tömeget a pótlóbuszokhoz, melyeken már vasárnap este sem voltak kevesen. Mi is felpattantunk egyre, a közel szaunamelegre fűtött járművön az utasok az ablakok nyitogatásával igyekeztek megtalálni a megfelelő hőmérsékletet.

A Lehel téren hétfő reggel még babakocsival is föl lehetett merészkedni a buszokra, ám például a kerekesszékesek saját érdekükben is jobb, ha elkerülik a forgalmasabb járatokat. (A felújított állomásoknak is csak a fele lesz akadálymentesített – erre már nem jut pénz.)

Ahogy korábban írtuk, az egyik alternatív megoldás biciklire pattanni, különösen ha az időjárás is megengedi. A Magyar Kerékpárosklub szerint a tömeg elkerülésére ez a legbiztosabb megoldás, az ajánlott útvonalak már korábban is léteztek az érintett, nem mellesleg legegyszerűbbnek mondott szakaszon: Újpestet a belvárossal, a budai oldallal, illetve a Hősök tere, az Oktogon és a Deák tér környékét kerékpárutak és -sávok kötik össze. A Magyar Kerékpárosklub a Gyöngyösi úti megállónál indított hétfő reggel kampányt, hogy a vállalkozó kedvűeknek propagálják e sportos választást.

Megkérdeztük Kelemen Tamást, a Közlekedő Tömeg Egyesület alelnökét, aki szerint a hétvége alapján az mondható, hogy a BKK nem készült fel rendesen. Nem volt új buszsáv a Lehel tér és Kőbánya-Kispest között. A Deák téren hétvégén dugóban álltak a buszok, nem a villamossínen haladtak, pedig erre lenne lehetőség, ha kiszerelnék az ütközőbakot a villamos-végállomáson. Hétfőn könnyítette a helyzetet, hogy nem mindenki indult el a szokásos időben otthonról. Ahol máskor rendszeres a torlódás, ott sem volt nagy forgalom. Negyedórás késés alakult ki viszont a metrópótló járatokon, a villamosokat ötperces dugók akadályozták a Görgey Artúr utcán, ahol az autókkal közös sávon közlekednek az villamosok. A város külső részein igyekszik megállítani a forgalmat, ez helyes megoldás, így a belvárosban jól lehet haladni. A KTE által javasolt változás is életbe lépett: a budai oldalon, a Frankel Leó utcán egy szakaszon az átmenő forgalom egy része ki van tiltva, így a visszatorlódó dugók nem akadályozzák a villamosokat, ami azért fontos, mert a fonódó villamos az egyik legfontosabb metrópótló viszonylat.

Végül kitekintésként egy érdekesség: aki éppen nincs óriási rohanásban, de a közlekedés nehézségei már kissé kikezdték a türelmét, vagy a rossz időjárás miatt, netán üzemzavar esetén pár percre bemenekülhet a Lehel téren lévő templomba, ami hétköznap is folyamatosan nyitva lesz.

